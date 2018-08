Las piscinas naturales de España que no puedes perderte este verano

Son muchos los que opinan que no hay mejor plan para el verano que un día en la playa, tumbado sobre la toalla y escuchando el sonido de las olas del mar rompiendo cerca de la orilla, pero hay otros que prefieren rodearse de montañas, árboles y la tranquilidad que da encontrarse en medio de la naturaleza, sin aglomeraciones. Para estos últimos existe una opción perfecta, las piscinas naturales que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de España.

Todas ellas son perfectas para refrescarse y para disfrutar de una jornada relajada, en familia o con amigos, pero algunas de ellas son más espectaculares y bellas que otras. Hemos dado una vuelta rápida por nuestro país y hemos rescatado aquellas que sí o sí debes visitar durante este verano. Sólo necesitas un bañador o un bikini y muchas ganas de pasar un día diferente. ¡Que empiece el viaje!

Garganta de los Infiernos, Cáceres, Extremadura | Flickr

Garganta de los Infiernos (Cáceres, Extremadura)

La zona del Valle del Jerte, en Cáceres, es una de las más bellas de nuestro país, aunque quizá no sea conocida por todos. Allí nos topamos con las piscinas naturales de la Garganta de los Infiernos, 13 pilones, rodeados de pequeñas cascadas y de senderos perfectos para practicar algo de deporte, en los que encontrarás tu unión absoluta con la naturaleza.

Piscina natural de Aniol d'Aguja, Girona, Cataluña | Flickr

Piscina natural de Aniol d’Aguja (Girona, Cataluña)

En Cataluña encontramos bastantes piscinas naturales que merece la pena visitar y una de ellas es la de Aniol d’Aguja, en la provincia de Girona, concretamente en la comarca de La Garrotxa. Lo mejor de esta piscina, además de su increíble belleza, es que deberás seguir una ruta de senderismo para llegar a ella. Doble recompensa.

Piscina natural de A Chavasqueira, Galicia | Wikimedia

Piscinas naturales de A chavasqueira (Galicia)

Si alguna vez te has planteado viajar a Ourense y has investigado acerca de la ciudad, sabrás que uno de sus principales atractivos son tus termas. Una especie de pozas de agua verdaderamente caliente, rodeadas de la belleza de la ciudad, una estampa diferente que te dejará completamente mudo.

Piscinas naturales de Rascafría, Madrid | Wikimedia

Piscinas naturales de Rascafría (Madrid)

En Madrid no hay playa, en eso estamos todos de acuerdo. Pero eso no significa que no haya una buena opción natural para refrescarse. A unos kilómetros de la capital tenemos las piscinas naturales de Rascafría, donde además podrás disfrutar de una bonita estampa de la sierra madrileña.

Los Charcones, Lanzarote, Canarias | Wikimedia

Los Charcones (Lanzarote, Canarias)

No todo es Península Ibérica. Nuestros archipiélagos también pueden presumir de lugares verdaderamente bellos, en los que la naturaleza es protagonista. Si quieres algo de aventura, no puedes perderte los Charcones, en Lanzarote, una de las piscinas naturales más espectaculares de España.

La Font Clada, Tarragona, Cataluña | Wikimedia

La Font Calda (Tarragona, Cataluña)

Por último, pero no por ello menos importante, no podíamos olvidarnos de la conocida como la Font Calda, en Tarragona, más concretamente en la localidad de Gandesa. Esta fuente de agua medicinal se ha convertido en una de las piscinas naturales más admiradas de España por su belleza.