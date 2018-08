Pasarela de estilo por las ciudades más importantes del mundo de la moda

Los amantes de la moda llevan algunas semanas descubriendo las últimas tendencias y las propuestas de los principales diseñadores en las pasarelas más importantes del planeta. Al mismo tiempo, se preparan para otro estreno con mucho estilo: el de la cuarta y última temporada de Velvet. La serie se despide con una trama enmarcada en los años 60, una década en la que precisamente comienzan a consolidarse los desfiles de moda al uso que los conocemos hoy. Ocurre en unas ciudades que, aun hoy, se mantienen como Mecas del diseño textil y de la Alta Costura. Hoy las repasamos, trazando una ruta por las capitales de la moda. ¿Nos acompañas?

1. París (Francia). La capital francesa es, sin duda, el epicentro mundial del mundo de la moda. No se entiende a una amante del diseño y de las principales marcas que no tenga en la agenda una escapada pendiente a París. Allí no faltan calles míticas como los Campos Elíseos o el boulevard Haussmann, pero también calles como la rue de Rivoli o el boulevard de Saint-Germain. A ambas orillas del Sena encontramos las principales boutiques de firmas como Dior, Chanel, Hermès o Louis Vuitton.

2. Nueva York (Estados Unidos). Si París es el clasicismo, la Ciudad de los Rascacielos es la que marca tendencia al otro lado del Atlántico. Allí se encuentran las principales tiendas de las firmas norteamericanas, de ahí que también sea obligatorio visitar la ciudad para conocer propuestas únicas, además de grandes almacenes gigantescos llenos de objetos de lujo. La Quinta Avenida es la calle más famosa, pero no la única, ya que hay que visitar el SoHo, Tribeca, la Tercera…

3. Londres (Reino Unido). Suele ser considerada ‘la tercera’ capital de la moda en discordia, pero no por ello tiene que tener envidia de las anteriores, ya que Londres es única en sí misma, tanto por los mercadillos con fama planetaria (como el de Camden o el de Notting Hill) como por sus calles de tiendas: Picaddilly, Oxford Circus, Regent Street… a cuál más famosa y con tiendas más impresionantes. Además, grandes firmas británicas apuestan casi en exclusiva por Londres, por lo que la visita a la ciudad es obligada.

4. Milán (Italia). ¿Qué sería del mundo de la moda sin el ‘made in Italy’? Y de las ciudades italianas, es Milán la que concentra a la gran mayoría de boutiques emblemáticas. La capital de Lombardía tiene en su pasarela, especialmente la masculina, una cita obligada con las tendencias más vanguardistas. Pasear por Milán, especialmente por los alrededores del Duomo, es el mejor modo de saber qué se va a llevar en breve en el resto del planeta.

5. São Paulo (Brasil). Aunque últimamente todas las miradas dirigidas a Brasil iban a Río de Janeiro, la capital de la moda en Sudamérica está en São Paulo, donde se celebra la Semana de la Moda más importante del subcontinente. La ciudad es perfecta para los amantes de las compras, ya que sus calles de tiendas permiten, además de acercarse a las firmas brasileñas, comprar a precios muy competitivos todo tipo de prendas. Anota: Bras, 25 de Março, Oscar Freire… calles que son visita obligada a toda fashionista.