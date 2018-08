8 obras maestras de Charles Rennie Mackintosh en Glasgow

A Escocia la humanidad le debe mucho. El ingenio escocés puso ruedas a los coches, aquí se inventó el teléfono, la televisión, el asfalto, la anestesia, la penicilina, la bicicleta… Y dentro de Escocia, Glasgow es la ciudad en la que nació el arquitecto, decorador y diseñador escocés más internacional e importante del siglo XX. Aprovechamos que el 2016 es el Año de la Innovación, la Arquitectura y el Diseño en este rincón del mundo para viajar a la gran metrópolis escocesa y seguir las huellas que ha dejado en su ciudad natal Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).

Desde muy joven Charles Rennie Mackintosh demostró que tenía talento para el diseño y la arquitectura, compaginó las dos disciplinas, y completó su formación en una gira arquitectónica que le llevó por Italia. Mackintosh y otros artistas contemporáneos, como Herbert McNarir y las hermanas Margaret –su esposa- y Frances MacDonald, fueron los creadores del que se conoce como 'estilo de Glasgow' que abanderó el Art Nouveau.

En su metro, conocido como 'la naranja mecánica', en autobús urbano o turístico, a pie o bicicleta, Glasgow es una ciudad cómoda de visitar aunque sea la ciudad más grande de Escocia. Sea cual sea la opción elegida, vamos a empaparnos del arte de Mackintosh, el alma mater de la arquitectura escocesa moderna recorriendo 8 de sus obras, aunque tiene muchas más repartidas por la ciudad. La asociación Glasgow Mackintosh ha diseñado un recorrido de 1 día de duración que por 10 libras por persona permite utilizar autobuses y metro y entrar a los principales edificios, además de ofrecer descuentos de un 10 por ciento en algunas tiendas de regalos del circuito.

1. Uno de los primeros edificios del artista escocés más importante del siglo XX es The Lighthouse (La Linterna). Se encuentra en Mitchell Lane y originalmente fue diseñado para albergar el periódico local Glasgow Herald. En la actualidad es la sede del Centro de Diseño y Arquitectura de Escocia. Se puede ver la exposición de los diseños que Mackintosh nunca llegó a construir, además de disfrutar de preciosas vistas.

2. Martyr's School es otra de sus primeras obras. El edificio fue diseñado en 1895 y es una construcción sólida de arenisca rojiza con influencia japonesa. No está abierta al público pero se puede ver su arquitectura exterior.

3. The Glasgow School of Art es una de las obras maestras del artista escocés donde se aprecian sus ideales arquitectónicos. Fue construido entre 1897 y 1909 y durante más de 100 años fue utilizado como escuela. Es una mezcla de arte japonés y arquitectura escocesa.

4. Entre 1903 y 1906, el artista diseñó el edificio que ocupa el Scotland Street School Museum. Es uno de sus encargos más importantes y se caracteriza por sus impresionantes torres de cristal emplomado y la magnífica decoración con azulejos del vestíbulo de la entrada. El museo también dedica una sala a la obra del arquitecto del arte moderno en Escocia. La entrada es gratuita.

5. También se puede disfrutar del arte de Mackintosh en el centenario edificio de The Wilow Tea Rooms, de cuya restauración se encargó él también en 1980; también son obra suya las famosas sillas de respaldo alto.

6. Queen’s Cross Church es la única iglesia que diseñó el equivalente en Escocia a Gaudí en España. Abrió sus puertas en 1899 y en la década de los 70 fue desacralizada. En la actualidad acoge la Sociedad Charles Rennie Mackintosh donde tienen lugar exposiciones y eventos culturales. En los días soleados, las vidrieras proyectan una luz maravillosa y no hay que pasar las esculturas de piedra y madera que decoran el edificio.

7. La casa de estilo victoriano en la que el arquitecto y diseñador vivió con su esposa desde 1906 a 1914 es también de interés turístico, pero ahora no se encuentra en su emplazamiento original, sino en la Galería Hunterian Art de la Universidad de Glasgow pues toda su decoración Mackintosh House ha sido montada de nuevo de forma meticulosa en este museo.

8. En el pintoresco parque de Bellahouston, no muy lejos del centro, está House for and Art Lover (Casa para un Amante del Arte,) que diseñó Mackintosh en 1901 para un concurso organizado por una publicación alemana. En la vivienda, que no fue construida hasta 1989, se respira el talento artístico y la creatividad del creador, además de su esposa Margaret MacDonald, también artista, quien le ayudó en la decoración.

Más información:

Visit Scotland