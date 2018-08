Niños grandes y pequeños en los universos de Playmobil

Zirndorf es una ciudad al oeste de Núremberg que pasaría desapercibida si no fuera porque allí se encuentra uno de esos lugares en los que la magia de la infancia permanece intacta. Se trata nada menos que del Playmobil FunPark, un parque de atracciones en el que todo gira en torno a los famosos juguetes de plástico y donde da igual el tiempo que haga, porque siempre hay mucha diversión y juegos en los que participar.

Forma parte de la gran Ruta de los Juguetes de Alemania, de hecho, es su punto de partida, y allí es posible jugar en zonas interactivas que se han sobredimensionado para que la experiencia sea aun más impresionante. Así, niños y mayores pueden jugar con un auténtico barco pirata de Playmobil de nada menos que 17 metros de longitud, un castillo medieval de 20 metros de ancho, unas ruinas mayas en una jungla, una población de indígenas norteamericanos, una mina de oro y piedras preciosas, una granja con trayectos prefijados para ir en tractor, dinosaurios con trayectos prefijados para los exploradores, una casa en un árbol con la fuente encantada de las hadas...

También es posible jugar a indios y vaqueros gracias a la recreación de una ciudad del Salvaje Oeste americano de 500 metros cuadrados, así como hacerlo, más cómodamente, en lugares concretos en los que se puede convertir cada rincón en un universo único. Y todo ello, claro, sin contar los columpios, escalas, cuerdas trepadoras, balancines... que hay por cada área del parque; así como la posibilidad de jugar con piezas XXL de Playmobil o dirigir coloridos barcos en una zona acuática pensada para disputar regatas teledirigidas.

El parque hará las delicias de quienes no aguanten largas colas. Aquí no hay atracciones gigantes con montañas rusas, sino que se trata de que cada uno se monte su propio universo dentro del mundo Playmobil (solo un apasionante circuito de karts, que no es poco). La interactividad es total en cada rincón, de ahí que todos lo pasen genial. Cuenta con su propio hotel, restaurantes, un minigolf (con entrada independiente)... El precio de la entrada es de 11 € en temporada de verano, reducida si se entra a partir de las 16 h., y el parque está abierto de 9 a 19 h.

Claro que el de Alemania no es el único mundo Playmobil de Europa. En la isla de Malta también hay un FunPark de la marca de juguetes. Allí se encuentra, además, una de las fábricas de los muñecos que hay en el planeta.

Está en Hal Far, un polígono al sur de la isla principal de Malta, a no mucha distancia de la capital. Allí los muñecos se acompañan de animales, todos a escala XXL con respecto a los originales de plástico; en ambientes que recrean una granja, un circo... Ya la entrada con forma de castillo no deja a nadie indiferente y todos tienen ganas de entrar a disfrutar.

Para algunos, solo sentarse en el trono real del castillo, con un dispositivo que hace sonar unas trompetas, ya merece la pena; aunque hay mucho más. Al igual que el de Alemania, no esperes atracciones gigantes, montañas rusas, norias... aquí la imaginación también manda, de ahí que los niños disfruten y los mayores, también. Además, la tienda de recuerdos permite adquirir un sinfín de muñecos de ediciones limitadas y todo tipo de souvenires relacionados con Playmobil.

Resulta curioso que en Playmobil Malta la entrada para niños es algo más cara que para los adultos (los pequeños pagan 2,40 € y los adultos, 1,20 €). Claro que a partir de las 13 h. es gratis para todos, excepto en fin de semana. Está abierto de 10 a 18 h. y también se organizan visitas a la fábrica.

Recorrer el universo Playmobil con los niños es mucho más que una gran aventura.

Más información:

Playmobil FunPark

Playmobil Malta