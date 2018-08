Muriola, la playa del País Vasco que aparecerá en ‘Juego de Tronos’

A este paso, lo raro será encontrar un lugar de España en el que no se haya rodado una escena de ‘Juego de Tronos’. Todo comenzó en los Reales Alcáceres de Sevilla, para seguir por localizaciones en Navarra, Gerona, Almería, los castillos roqueros de Guadalajara… y a la lista se le une ahora una de las playas del País Vasco con más predicamento: la de Muriola, en Vizcaya.

Allí será donde el equipo de rodaje de la nueva temporada de la popular serie de aventuras y fantasía grabe algunas de las escenas que seguro marcarán el derivar de la historia en pos del Trono de Hierro. La playa, que también es conocida como la de La Cantera, se encuentra en el municipio de Barrika, en la provincia de Vizcaya, y es, de hecho, uno de los más antiguos de la región, ligado a la casa solar del mismo nombre fundada por Sancho Vela en el año 496.

Su playa se encuentra muy cerca de la de Sopelana, que es la más famosa fuera de la comarca, pero eso no quiere decir que la de Muriola no tenga adeptos. De hecho, es la preferida de muchos porque, al no tener un gran turismo, ni afluencia de público, se mantiene relajada todo el verano. De hecho, no faltan quienes la califican de playa virgen, lo que ha venido muy bien al equipo de rodaje porque no tendrán que alterar el paisaje.

Ubicada dentro de la bahía de Gorliz, a 10 minutos del pueblo, y originada por los depósitos de arena silícea de una cantera cercana (de ahí su otro nombre), es también de las preferidas para el nudismo en el País Vasco. Mide 80 metros de largo, con una anchura variable de entre 60 y 20 metros (según la marea) y tiene arena dorada, así como un oleaje moderado. Se llega tras un sendero muy cómodo.

Sin duda, el próximo verano dejará de ser tan tranquila, y es que allá donde Juego de Tronos ponga la cámara, el éxito de público está asegurado.

