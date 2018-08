Las mejores rutas para conocer España

Lo lejano, lo exótico, lo diferente, aquello que parece no estar a nuestro alcance es lo que termina llamando más nuestra atención. Prueba de ello la encontramos en nuestros viajes soñados. Por h o por b, esta lista siempre acaba plagada de destinos que se encuentran en la otra punta del mundo y rara vez nos topamos con una ciudad o un rincón de nuestro país. Y es que no podemos evitarlo, siempre suele parecernos mejor lo que no tenemos, lo que tienen los demás. Sin embargo, si nos olvidamos de conocer a fondo España estaremos perdiendo la oportunidad de conocer un país repleto de contrastes, de historia, de naturaleza, de belleza y de magia.

Es normal que nos marquemos metas lejanas, todos lo hacemos, y es que es imposible no soñar con visitar India, Japón, Estados Unidos, Argentina o Nueva Zelanda. Pero, como es probable que esas metas tarden un poquito más en llegar, ¿por qué no probamos a conocer España de arriba a abajo mientras preparamos el resto de nuestros viajes ideales? Con estas 5 rutas, vas a caer rendido a los pies de nuestro país y vas a darte cuenta del enorme tesoro que tenemos al alcance de nuestras manos.

Ruta de Cantabria | Rutas por España

Ruta de Cantabria

Todos sabemos que una de las rutas obligatorias para conocer nuestro país es aquella que sigue la Costa da Morte. Pero en el Norte de España hay mucho más, y este recorrido es una prueba clara de ello. Cantabria es una de las perlas de nuestro país y, por desgracia, no es conocida por todos los habitantes del mismo. Si dispones de unos días libres, te recomendamos que viajes hasta allí y la recorras entera, siguiendo especialmente la ruta que recorre la Reserva Natural de las marismas de Noja y Santoña. En ella no sólo contemplarás la pureza de la naturaleza, sino que, sobre todo si aprovechas y paras en cada pueblo con el que te topes, disfrutarás de la amabilidad de la gente de la zona y de su riquísima gastronomía.

Rutas por Andalucía | Rutas por España

La Andalucía más desconocida

Seguramente hayas escuchado que Andalucía era uno de los principales escenarios para rodar películas del Oeste hace unos años, pero también es muy probable que no te hayas atrevido a vivir en persona ese increíble viaje que te traslada directamente a los muchos westerns que has visto desde pequeño. Si te apetece algo diferente, sin perder la esencia de la zona, te recomendamos que apuestes por una ruta por Almería, haciendo especial hincapié en el desierto de Tabernas. Los paisajes que tendrás la oportunidad de contemplar te dejarán completamente mudo y sorprendido. Este es, sin duda, uno de los mejores lugares para comprobar todo lo que nos estamos perdiendo de nuestro país.

Rutas por Cataluña | Rutas por España

La belleza de Cataluña

Una de las regiones más bellas de nuestro país es, como ya imaginarás, Cataluña. Entre sus límites podemos encontrar playas hermosas, naturaleza en estado puro y ciudades que te dejarán con la boca abierta. Una comunidad autónoma que merece enormemente la pena conocer. Son muchas las rutas que podemos hallar, pero lo que verdaderamente te recomendamos es que aproveches tus días de vacaciones y la recorras entera, puesto que será así como podrás conocerla a fondo. Puedes comenzar por la región más de interior, Lleida, de ahí pasar a Girona y ya ir bordeando toda la costa hasta llegar a Tarragona. Las ciudades como Barcelona son recomendables, pero lo que verdaderamente te enamorará serán sus pueblos y sus grandes extensiones de naturaleza sin aditivos.

La tierra del Quijote | Rutas por España

La tierra del Quijote

Otro de los grandes clásicos de nuestro país. Prácticamente todos hemos leído al menos un fragmento de Don Quijote de la Mancha, una de las más importantes obras de nuestra literatura, sino la que más. Miguel de Cervantes nos cautivó a todos y lo sigue haciendo, pero no hay nada como pisar la tierra que pisaban sus personajes para acercarte a la historia y a todas esas imágenes que has ido creando en tu cabeza desde que la leíste por primera vez. Por eso, te recomendamos una ruta por Castilla La Mancha, por esos parajes llanos y plagados de molinos. Las posibilidades son muchas, pero si lo que buscas es vivir como Don Quijote, prueba con Toledo y Ciudad Real. Además, la gastronomía de la zona siempre será un plus.

Rutas por Gran Canaria | Rutas por España

Gran Canaria

No podemos limitar nuestro territorio a la parte de Península Ibérica que nos corresponde. España cuenta con una serie de islas maravillosas que suponen algunos de los mayores paraísos del continente europeo. Generalmente se suele recomendar una ruta por Ibiza, algo que suscribimos desde este artículo, pero hemos preferido viajar hasta las Islas Canarias para apostar por una vuelta a Gran Canaria. Aunque te parezca mentira, las dimensiones de la isla permiten recorrerla entera en un solo día, bordeándola y parando en algunos de los pueblos más bellos, así como en playas paradisíacas, dunas de película y rincones en los que la naturaleza es mágica. Un viaje perfecto para cualquier momento del año si tenemos en cuenta el clima.