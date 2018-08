Las mejores ofertas para volar en el Puente del Pilar

Cuando se prepara un viaje, siempre es mejor buscar tanto los vuelos como el alojamiento con algo de antelación. Normalmente, la fecha ideal para encontrar los mejores precios en vuelos es siete semanas antes de la salida. Pero pese a eso, hay ocasiones en las que hay buenas ofertas de última hora.

Así, si todavía no has tenido tiempo de preparar la escapada para el Puente del Pilar, no debes preocuparte. Aún estás a tiempo de conseguir tu viaje, desde Madrid o Barcelona, a un precio que no está nada mal teniendo en cuenta que es última hora. Te mostramos los vuelos más baratos para tu escapada del 12 al 15 de octubre después de haber hecho una búsqueda con un comparador de vuelos.

Desde Barcelona:

1. Palma (España)

Quizá piensas que no merece la pena porque la temporada de playa ya ha terminado, pero nada más lejos de la realidad. Sí, seguramente no puedas disfrutar de baños en el Mediterráneo, pero por 50€ tienes la posibilidad de ir a Palma y descubrirla más allá de sus playas. Es una isla con muchas posibilidades y la compañía Air Europa está dispuesta a llevarte hasta allí para mostrártelo.

2. Niza (Francia)

De nuevo hablamos de una ciudad de costa, pero también ésta tiene más que sus playas. Niza, quizá, es perfecta para los amantes de los museos. Tiene muchos interesantes y cuatro días darán para que los veas todos, o al menos varios de ellos. Si compras los vuelos en Vueling te costará tan solo 75€.

3. Toulouse (Francia)

Como decíamos, Niza es quizá una ciudad ideal para aquellos quienes disfruten viendo museos. Pero si no es tu caso, por el mismo precio (75€) Vueling te da la posibilidad de visitar Toulouse. Sus parques y jardines, su río y sus puentes no te dejarán indiferente. ¡Te encantará!

4. Birmingham (Inglaterra)

Es posible que este destino no acabe de convencerte, pues no es una de las ciudades más importantes del país. Pero nunca está de más conocer sitios nuevos… y además está cerca de Londres, así que si quieres puedes montar una excursión en tren o autobús, pues te saldrá más barato que comprar directamente los vuelos a la capital inglesa. Viajar a Birmingham con Norwegian te sale ahora a 88€.

Iberia | iberia.com

Desde Madrid:

1. Valencia

Si no quieres hacer el viaje en coche, siempre puedes optar por viajar con Air Europa por 73€. Pero es una opción apetecible, ya que se puede disfrutar de la ciudad y de algunos pueblos bonitos de alrededor.

2. Barcelona

Barcelona es otra de las opciones más baratas para los madrileños que quieran escaparse este Puente del Pilar. O para aquellos de ciudades vecinas que decidan ir al aeropuerto de la capital. Por 89€, ida en Vueling y vuelta en Iberia, se pueden pasar cuatro días maravillosos en la Ciudad Condal.

3. Alicante

Alicante es una ciudad pequeña y cuatro días allí pueden parecer muchos. Pero existe la posibilidad de hacer pequeñas excursiones y descubrir pueblos bonitos que haya cerca. Incluso se puede viajar un día a Valencia. Por 102€, Air Europa te permite hacer esta escapada.

4. Bilbao

De nuevo una ciudad española, y es que es lo más económico para estas fechas desde Madrid. En este caso, puedes irte cuatro días al norte por 108€ con Iberia. Lo bueno en este caso es que hay muchas combinaciones de horas al mismo precio y puedes verlas todas en su página web.