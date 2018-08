Los lugares más embrujados de España

Puede que no seamos conscientes de ello, pero al ser humano le gusta lo desconocido. Amamos esa sensación de adentrarnos en un mundo repleto de misterio, de hechos que no podemos explicar y que logran ponernos la carne de gallina. Por eso seguimos quedándonos con la boca abierta cuando visitamos un lugar y nos hablan de leyendas, fantasmas y almas en pena. Por eso continuamos leyendo esas historias en las que se mencionan acontecimientos paranormales y nos imaginamos cómo sería presenciar uno de ellos. Sin embargo, siempre llegamos a la conclusión de que, de darse, se producen lejos de nuestras fronteras.

Y no podemos estar más equivocados. España, como ocurre con el resto de países de nuestro planeta, también ha vivido eventos que la ciencia y la lógica no son capaces de explicar. Existen, aún a día de hoy, lugares de nuestro país en los que se producen acontecimientos paranormales, en los que se escuchan gritos ensordecedores que no provienen de ningún sitio, en los que el lamento de quienes se marcharon demasiado pronto lo inunda todo. Lugares embrujados que se han convertido en puntos de interés turístico para muchos viajeros que, además de querer conocer monumentos y culturas, también buscan algo de emoción, algo de oscuridad.

Son muchos los edificios o incluso los pueblos enteros que se ha demostrado que están encantados, pero de entre todos los que nos hemos encontrado a lo ancho y largo de la geografía española, estos son los más escalofriantes.

Ochate (Burgos)

Este es probablemente el pueblo más embrujado de España. Actualmente prácticamente no queda nada de él, pero sigue habiendo muchos visitantes que pasean en plena noche por sus calles. Y es que se dice que en Ochate no sólo se han producido fenómenos paranormales como los que hemos descrito anteriormente, sino que también han tenido lugar desapariciones misteriosas y avistamientos de OVNIs. Si te gusta lo desconocido, éste debe ser tu primer destino.

Belchite (Zaragoza)

Con Belchite ocurre algo similar en el sentido de que se ha convertido en un destino turístico para muchos amantes de lo desconocido. En este pueblo aragonés fallecieron unas 6.000 personas durante la Guerra Civil y se asegura que actualmente se pueden escuchar sus gritos y sus lamentos entre sus muros y sus calles, así como otros sonidos característicos de estos conflictos, véase el silbido de los aviones.

Fuerte de San Cristóbal (Navarra)

Esta fortaleza construida durante el reinado de Alfonso XII fue utilizada como prisión militar. Es conocida porque en ella se produjo una de las mayores fugas que se han dado a lo largo de la historia, la cual terminó convertida en una verdadera masacre. Unos 300 presos murieron durante la misma y tras esto no han dejado de producirse fenómenos paranormales de todo tipo. De hecho, actualmente se encuentra cerrada al público.

Bélmez de la Moraleda (Jaén)

Este es un clásico que no podía faltar. A principios de los años 70 aparecieron en una casa de Bélmez de la Moraleda una serie de manchas con forma de rostros cuyo origen nadie supo explicar. Aunque más tarde fueron encontrando nuevas y se comprobó que estas últimas habían sido creadas de manera artificial, el surgimiento de las primeras sigue siendo un misterio en toda España.

La casa de las siete chimeneas (Madrid)

La capital de nuestro país es una ciudad plagada de misterios y en la que se han producido numerosos fenómenos paranormales. Sin lugar a dudas, uno de los edificios más embrujados de Madrid es la conocida como la casa de las siete chimeneas, entre cuyas estancias pasea una dama de blanco que lleva siglos aterrorizando a aquellos que se topan con ella. Si visitas el lugar y escuchas el tintineo de unas monedas es que está en camino.