Los hoteles más 'verdes' de España son…

En la pasada edición de Fitur, los premios Re Think Hotel eligieron los diez mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación nacionales. Estos fueron algunos de los ganadores.

Ayre Hotel Sevilla

Ayre Hotel Sevilla, perteneciente al Grupo Palladium, lleva años trabajando a favor del medio ambiente como muestran sus acciones de mejora en optimización energética, eficiencia de instalaciones, plan de recogida selectiva, etc. y por ello está entre los alojamientos con mejores prácticas respetuosas con el medio ambiente. A ello se une que, desde hace años, el establecimiento ha logrado un acuerdo para proponer un nuevo servicio, buscando la conducción inteligente, a través de una plataforma de carsharing, Bluemove, por la que pone a disposición de sus usuarios una flota de vehículos eléctricos y de combustible fósil repartidos por parkings de toda la ciudad, que podrán utilizar siempre que lo necesiten para desplazamientos puntuales.

Ayre Hotel Sevilla | Ayre Hotel Sevilla

Hotel Botánico (Tenerife)

Este establecimiento, amante de lo ecológico, hace gala a su nombre, “Botánico”, ya que desde sus inicios de ha comprometido con la protección medioambiental y la conservación de la naturaleza. El hotel ha, asumido los compromisos de la Carta Mundial del Turismo Sostenible, y cuenta con las acreditaciones ISO-14001 y Biosphere Hotels, que lo convierten es el primer hotel asociado al sello “Leading Hotels of the Word”que ha sido galardonado con el premio TUI Umwelt Champion de Medio Ambiente, que lo avala como el hotel número uno del mundo en gestión medioambiental. El hotel participa en un proyecto de energía solar fotovoltaica con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de Tenerife, financiando íntegramente la instalación de un parque fotovoltaico con 700.000 vatio, en una primera etapa. También está comprometido en el ahorro de agua, y el agua usada en las piscinas se reutiliza como agua de riego en jardines y campo de golf, también reutiliza las aguas residuales, previamente depuradas, en los sistemas de riego, ha instalado un sistema de ahorro en la red de agua sanitaria (salida de grifos y descarga de inodoros) favoreciendo el ahorro de este elemento tan necesario en Tenerife. Además, el hotel está sustituyendo las lámparas alógenas por las de bajo consumo, y ha implantado un moderno y eficiente sistema de gestión de residuos sólidos.

Hotel Botánico, en Tenerife | Hotel Botánico

Gran Meliá Palacio de los Duques (Madrid)

Un hotel de 5 estrellas miembro de The Leading Hotels of the World desde su apertura, con 180 habitaciones de las que 20 son suites, una terraza con piscina infinity que ofrece vistas 360 grados de la ciudad, y tres puntos de restauración: Coroa Gallery Restaurant, restaurante de tapas abierto todo el día, con acceso directo desde el jardín privado de 1.000 metros cuadrados del antiguo palacio de los Duques de Granada de Ega y Villahermosa; Montmartre, vinoteca que busca hermanar Francia y España recordando el barrio de los pintores de París; y Dos Cielos, ubicado en las antiguas caballerizas, con los hermanos Torres al frente. Y todo ello con un interiorismo que recuerda a Velázquez en cada rincón, en referencia al cuadro del pintor que colgaba en una de sus paredes y que finalmente fue cedido al Museo del Prado por los Duques.

Gran Meliá Palacio de los Duques, en Madrid | Gran Meliá Palacio de los Duques

Mas Salagros (Barcelona)

El resort está situado alrededor de la antigua masía de Can Sala Gros, que ofrece la posibilidad de vivir una experiencia vacacional en plena naturaleza. La garantía de pertenecer a la asociación Biohotels asegura que en el Hotel Mas Salagros Ecoresort & Aire Ancient Baths todo es 100% ecológico y respetuoso con el medio ambiente. El proyecto se ha desarrollado respetando los más altos estándares de sostenibilidad y cumpliendo con toda la normativa europea en cuestiones ecológicas, desde los materiales utilizados en los edificios, hasta la apuesta por un consumo energético eficiente, la gestión de residuos y el reciclaje. Por supuesto, la procedencia de todos los productos utilizados en la restauración, y el resto de productos del hotel (artículos textiles, amenities, tratamientos del spa, etc.), están certificados como ecológicos.

Mas Salagros, en Barcelona. | Mas Salagros

