3 hoteles de lujo para disfrutar del esquí en España

Si estás pensando en dedicar unos días a esquiar, vete pensando también en reservar un hotel. Te proponemos cinco hoteles a los que podrás ir con amigos, familia o con tu pareja, si lo que buscas es una escapada romántica.

El Lodge (Sierra Nevada)

Construido en madera finlandesa y después de un incendio que afectó a casi la totalidad del hotel, El Lodge abre de nuevo sus puertas. El establecimiento cuenta con veinte espaciosas habitaciones y suites, que han sido cuidadosamente redecoradas por el reconocido diseñador de interiores Andrew Martin, dotando a cada uno de los alojamientos de un cálido estilo alpino. El chalé está perfectamente integrado en el entorno natural en el que se encuentra, con unas vistas fabulosas a las montañas de Sierra Nevada. Cuenta con dos piscinas, sauna, gimnasio y cabinas de tratamientos y masajes. Además, allí tendrás un servicio exclusivo dealquiler de equipo y calentamiento de botas, así como acceso directo a las pistas. Dispone de cuatro restaurantes: The Grill, The Sun Deck, The Bar y The Lounge. Precio: desde 350 euros.

Rafaelhoteles by La Pleta (Baqueira Beret)

Situado frente a la estación de esquí de Baqueira Beret, este cinco estrellas se encuentra a pie de pistas y cuenta con las mejores vistas Del Valle de Arán. Dispone de 68 habitaciones equipadas con todo lujo de detalles, entre las que destaca una espectacular habitación profesional o las junior suites, con capacidad para 3 ó 4 personas. El hotel dispone de espacios gourmet, como La Racletterie, donde podrás disfrutar de la gastronomía suiza; La Pleta Sushi Restaurant, un restaurante de culto y que, como su propio nombre indica, está especializado en comida japonesa; Del Gel al Foc (Del Hielo al Fuego) ofrece una variada selección de la tradicional a la vez que creativa cocina catalana, elaborada con productos frescos de la zona, y La Petita Borda es un espacio más informal que surge de la combinación de comidas ligeras y de calidad ideal para disfrutar de un ambiente relajado y familiar., además del Cigarro Bar, con una amplia variedad de whiskies y brandies. También te podrás relajar en el Occitania Spa. Desde 166,50 euros.

Gran Hotel Panticosa (Pirineo de Huesca)

Inaugurado en la denominada Belle Époque, y restaurado por Rafael Moneo, cuenta con 42 habitaciones. El establecimiento, situado en un edificio protegido, dispone de spa y ofrece habitaciones amplias con vistas al lago o a las montañas. Además, el spa situado dentro del hotel ofrece tratamientos personalizados de belleza y bienestar, y dispone de piscina termal, zona de relajación, baño de vapor, baños fríos, duchas de contrastes, baños romanos y otros tratamientos. El hotel cuenta con sala de billar, 2 salones de lectura, un bar de estilo inglés y 3 restaurantes: La Fontana, situado en la plaza principal del Balneario, especializado en comida italiana; El Lago, de cocina creativa y original; Continental, con productos de temporada; y Brasserie, con cocina de toda la vida. Para los más atrevidos, el Gran Hotel Panticosa dispone también hay una terraza al aire libre. Precio: desde 64 euros.

