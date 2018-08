5 hoteles para gatos que quieren unas vacaciones a cuerpo de rey

Cada vez son más los hoteles que se adaptan a los gatos de sus dueños. En España, por ejemplo, la cadena Petit Palace coloca areneros para gatos e incluso recibe a los felinos con golosinas para mascotas de calidad y una bolsita del mejor pienso. Además, no para de crecer el número de establecimientos que permiten mascotas. Sin embargo, hay veces que necesitamos dejarlos en algún lugar si nos vamos de vacaciones. Qué mejor que en un hotel pensado exclusivamente para gatos. Allí los mininos son tratados a cuerpo de rey.

Gatosphera (Madrid). En la sierra madrileña, en San Agustín de Guadalix, se encuentra Gatosphera, un hotel exclusivo para gatos en el que dan un trato personalizado y familiar a nuestra mascota. Es una finca de tres hectáreas en plena naturaleza, que se nutre de energías renovables e incluso su propia huerta. Tiene un jardín privado en el que podrán esparcirse, así como cuentan con habitaciones individuales, suites de lujo, bungalows familiares y habitaciones para gatos que necesitan cuidados especiales. Decoración sencilla pero divertida en un ambiente muy divertido. Hay incluso estancias para cachorros. Tienen un servicio de recogida de gatos en el aeropuerto.

Cat Suites Home (Marbella). Configurado como una casa hotel de cinco estrellas para gatos, el centro Cat Suite Home está a medio camino entre Marbella y Estepona, en la Costa del Sol, y cuenta con casitas individuales para cada mascota. Sus propietarios se han marcado como objetivo crear un hogar feliz, personalizado, en el que cada animal sea tratado con mucho mimo. Sus servicios incluyen el envío de vídeos y fotos a los dueños que así lo deseen. En las casitas no falta arenero, rascador, pequeñas cuevas, juegos... y, por supuesto, la comida más adecuada para cada uno de los animales.

Longcroft (Reino Unido). Abi Purser creó la cadena de hoteles Longcroft para gatos en 2010. Desde entonces, ha ido extendiéndose por todo Reino Unido, donde ya hay más de 10 establecimientos. Se trata de la única cadena de hoteles para gatos del mundo, y presumen de darles a los gatos todo tipo de lujos. Los gatos tienen para ellos toda una suite, en la que no falta de nada. Además de una cómoda cama, tienen juegos, lugares a los que subirse... y son tratados a cuerpo de rey durante todo el día, incluyendo la comida más deliciosa, de una de las firmas más premium del mercado.

Luxury Pet Boarding Hotel (Las Vegas, Estados Unidos). No es solo exclusivo para gatos, sino que también admiten perros. Se trata de un hotel con casi 2.000 metros cuadrados de espacio para que los animales se sientan en unas auténticas vacaciones de lujo. El servicio para gatos se da en las Kitty Suites and Villa, auténticos palacios para felinos donde no falta una gran torre en la que jugar solo o con los otros gatos de casa, si es que dejamos varios. Tienen televisión, juguetes, ratones de tela... Además, dan opciones de comida para que los dueños elijan qué comen, música ambiente relajante y atención 24 horas.

Oakley Hotel for Cats (Bromely, Reino Unido). Abierto desde 1991, el Oakley es un hotel para gatos en el que se pretende que nuestras mascotas estén tratadas como auténticos faraones durante los días que los dejemos allí. Además de un sistema de cuidado y vigilancia las 24 horas del día, el hotel cuenta con diferentes espacios y apartamentos en los que los animales pueden jugar durante todo el día. No falta calefacción ni todo lo necesario para que se sientan cómodos, así como alimentos frescos, en conserva y secos, según las necesidades del animal. El objetivo es que el gato se sienta como en casa, y no tarde nada en acostumbrarse a su hogar temporal.