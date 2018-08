Horrorland: el Disneyland tenebroso que abre en España

Los amantes del terror están de enhorabuena: este Halloween abrirá en el municipio de Cercs, Barcelona, el primer parque temático de terror del sur de Europa. Se trata del primer scream park de España, un concepto de ocio importado desde Estados Unidos que está especialmente dirigido a los fanáticos del horror.

Los organizadores de Horrorland utilizarán las instalaciones de la central térmica abandonada de Cercs para crear un enclave terrorífico. Eso sí, no será un parque temático permanente, sino un macroevento que durará 15 días, distribuidos entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre de 2018.

Las atracciones de Horrorland

Actores interactuarán con los visitantes de Horrorland | horrorlandpark.com

El scream park contará con al menos cinco casas encantadas diferentes. Otras de las atracciones anunciadas serán un escape room (los organizadores del evento, Horror Box e Insomnia, son empresas especializadas en este tipo de actividades); una zona de juegos llamada 'Cabroworld Game Zone', presidida por el famoso influencer @Cabronazi; y 'Extreme House', una atracción aun sin descripción concreta, pero que promete ser terrorífica si atendemos a su nombre.

Además de sus atracciones principales, el parque contará con dos espacios de ocio llamados 'Scare Zone' y 'Food N' Drink Zone'. El primero consistirá en un área en el que diferentes actores interactuarán con los visitantes de Horrorland. El otro espacio estará dedicado a la restauración y servicios varios.

Planificación de la visita

Horrorland, en el municipio barcelonés de Cercs | horrorlandpark.com

El aforo del evento es limitado, por lo que es necesario reservar entrada con antelación a través de su página web. Horrorland abrirá en 2018 los días 11, 12, 13, 19, 20 26, 27 y 31 de octubre; y 1, 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de noviembre, de 18:30h a 0:30h.

Como en la mayoría de parques temáticos, existen diferentes tipos de entrada dependiendo de a qué tipo de atracciones se quiere acceder, si se quiere ahorrar tiempo en colas, etc. Debido a las peculiaridades del emplazamiento, el transporte público no llega hasta Horrorland, por lo que los visitantes necesitarán disponer de coche particular. Eso sí, estará disponible una zona de aparcamiento gratuita.

Si bien Horrorland no está recomendado para menores de 13 años, podrán acceder a las instalaciones y las atracciones siempre que vayan acompañados de un adulto. De hecho está previsto que también los adultos tengan que dar su consentimiento en caso de que quieran permitir a los actores interactuar con ellos.

Aun queda mucho para Halloween, pero este año puedes disfrutar de una experiencia verdaderamente escalofriante en Horrorland. ¿Te atreverás?