Si te gusta la música, esta ruta londinense es para ti

Londres es una ciudad inmensa en la que podrías pasar incluso semanas y seguirías sin conocerla en su totalidad. Por eso, cuando viajas a la capital de Inglaterra tienes que tener muy claro cuáles son tus gustos y qué es lo que te apetece ver. Vale, seguramente quieras pasarte por el Big Ben o fotografiarte con el London Eye detrás. Ver el Buckingham Palace y cruzar el London Bridge. Pero además de estos lugares emblemáticos, Londres cuenta con infinidad de rincones más. Y quizá, algunos, son más para ti que otros.

Así pues, si tú eres un amante de la música quizá te interese descubrir Londres dejándote guiar por ella. Por ejemplo, puedes empezar por visitar el Royal Albert Hall. Hoy en día se ha convertido en todo un símbolo de Londres, porque desde que abrió sus puertas en 1871 ha servido de escenario a multitud de artistas. Así, cantantes tan reconocidos como Elton John o Frank Sinatra ha tocado en este teatro londinense.

No hace falta que te vayas muy lejos antes de hacer la siguiente parada de la ruta. Frente al Royal Albert Hall tienes el Royal College of Music. Allí han estudiado y se han preparado artistas de la talla de Mika. Pero eso no es todo, sino que además alberga un museo con más de 800 objetos. Entre ellos, violines Stradivarius y manuscritos de Mozart.

Rutas musicales | Londres

Después de visitar estos dos edificios puedes irte hasta Soho y más en concreto hasta la calle Carnaby Street. Esta calle se hizo famosa a partir de los años 60 porque grupos como los Rolling Stones o The Beatles iban hasta allí a hacer sus compras. Además, si no lo has hecho ya, debes escuchar la canción que The Jam le dedica.

Otro de los lugares que puedes visitar y, en realidad, que muchas personas fans de la música o no visitan es Covent Garden. Por allí está la Royal Opera House. Además, puedes ver a artistas callejeros tocar en directo y puedes entrar a tiendas en las que venden vinilos y otros objetos para coleccionar. Si es esto último lo que te interesa, también puedes acercarte hasta Portobello Road, donde encontrarás más tiendas del mismo estilo. Y por supuesto, verás las famosas fachadas de colores de Notting Hill.

Por último, no vamos a olvidarnos de Abbey Road y sus estudios. Allí han grabado canciones artistas como Lady Gaga, Red Hot Chili Pappers, U2 y, por supuestísimo, The Beatles. De hecho fueron ellos quienes popularizaron este lugar. Y es que en la portada de uno de sus discos salen todos sus integrantes cruzando el paso de cebra de esa calle. Desde entonces, son muchas las personas que cuando han viajado en familia o con amigos han tratado de imitar la imagen.