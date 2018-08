Las fiestas de la Vendimia que no puedes perderte en España

Fiestas de San Mateo – Logroño. Este año cumplen 60 celebrando la vendimia en la capital riojana. Del 17 al 25 de septiembre, toda una semana de fiestas, cohetes, degustaciones, corridas de toros, conciertos… Toda la ciudad se convierte en un gran escenario de fiestas y no hay que perderse el X Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, que cada noche tratará de ser mejor que la anterior.

Fiesta de la Vendimia de la DO Ribera del Duero – Moradillo de Roa (Burgos). Se trata de una fiesta de la vendimia singular, en tanto que no se celebra en el mismo lugar cada año, sino que es itinerante, cada año en un municipio diferente de la Denominación de Origen castellano-leonesa. Este 2016 le corresponde al pueblo burgalés de Moradillo de Roa, donde no faltarán días de fiesta, música y la entrega de premios y galardones.

Fiestas de la Vendimia – Jerez de la Frontera (Cádiz). Además de la tradicional pisa de la uva, las fiestas de la Vendimia en Jerez se completan con torneos de golf y mucha música, tanto flamenco como de otros estilos. Además, coincide con los actos por el Día Europeo del Caballo, y se celebra la mayor muestra de vinos de Jerez de la historia en los Claustros de Santo Domingo (8 al 10 de octubre).

Fiesta de la Vendimia – Rueda (Valladolid). Desde los años 90, la plaza principal de Rueda y los aledaños a la Calle Real celebran que ha terminado la vendimia. Pisa de la uva, una gigantesca paella, música… se suceden durante tres días de fiesta durante los cuales se aprovecha para acoger también la Feria del Vino Blanco y la Feria de Artesanía. Una escapada la mar de completa.

Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa – Samaniego (Álava). También es una fiesta que se celebra cada año en un lugar diferente. La de 2016 será el 18 de septiembre en Samaniego y en el programa está prevista la actuación de grupos de danzas, pisado y cata de uva y mosto, un torneo de aizkolaris y una gran comida popular, además de pasacalles, música y venta de productos agrícolas de la región.

Fiesta de la Vendimia y el Vino - Verdú (Lleida). El y 2 de octubre, la localidad ilerdense celebrará un año más su particular feria de la vendimia. Este año no faltarán las catas guiadas y, claro, la pisa de la uva. Allí se llama 'la piada' y es de los actos más vistosos. En el programa, subida a la torre del castillo de Verdú, actuaciones musicales, bailes con orquesta y exposiciones.

Semana del Cava – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). Del 7 al 9 de octubre llega la edición número 20 de esta fiesta en torno al cava, bautizada como Cavatast, y que está a medio camino entre la feria, la fiesta y la inmersión gastronómica. De hecho, además de 42.300 degustaciones de cava, no faltan más de 22.000 raciones de comida con lo mejor de la región.