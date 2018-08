Escapada con sabor a sidra a San Sebastián

Los últimos días del año tienen un sabor especial en San Sebastián desde hace unos años. Concretamente, a sidra. Y todo porque la Asociación de Sidra de Guipúzcoa organiza durante la última semana del calendario la ya tradicional Sagardo Apurua, que se enmarca además dentro de los festejos navideños de la ciudad, que se prepara ya para la Capitalidad Cultural Europea.

Pero para esto último aun quedan unos días. Ahora lo que toca es ir preparándose para una escapada gastronómica en clave tradicional sidrera (aunque no faltan nunca razones para ir a San Sebastián en particular, y el País Vasco en general, a comer). El pistoletazo de salida se dio, eso sí, hace unos días con la apertura de temporada del Txotx en la Sidrería Tximista de Ordizia, que no es otra cosa que la rememoración de las tradicionales catas entre el sidrero y los mayoristas, restaurantes, particulares... que acudían antaño a las sidrerías para degustar las distintas kupelas y elegir la sidra que considerasen en mejor condiciones de compra.

Los actos del Sagardo Apurua comienzan el día 26 con el descenso del río Urumea. Es una recreación de cómo se transportaba la sidra por el río guipuzcoano en el siglo XIX. Tras subir las barricas de la bebida de manzana con una grúa de madera tradicional, se transportarán hasta la Plaza de la Constitución con una carreta de bueyes. La cita es de 11.30 a 13 h..

Después no habrá que irse muy lejos, pues en la misma plaza vuelve a recrearse una antigua sidrería del siglo XIX. En este particular caserío se podrá degustar la nueva cosecha, así como asistir a diferentes show-cookings, participar de juegos en familia, hacer compras de productos de la región artesanos, ver a bersolaris, realizar catas y maridajes... Estará abierto de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Si estás interesado en realizar una comida en una sidrería, tienes la opción de que sea algo más que eso, añadiendo a la experiencia una visita a los caseríos museo con los que cuentan algunos de los locales más tradicionales. A través de la web de la propia Asociación de Sidra Natural de Guipúzcoa se puede realizar la reserva. Será posible comer un menú de sidrería tradicional, degustar sidra directamente de los barriles, vivir la experiencia del txotx y conocer el mundo de la sidra realizando visitas guiadas en las bodegas.

Además, durante la última semana del año, la agenda de actos navideños de San Sebastián se completa con el Albaola Zure Plazan, una demostración de trabajo manual de una de las piezas de la reconstrucción del ballenero San Juan del siglo XVI, en la avenida Boulevard Donostia (en caso de lluvia, en la Plaza de la Constitución), de 11 a 18 h.

Sin duda, un destino perfecto para la última escapada gastronómica del año.

