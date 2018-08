Los destinos que más inspiran a nuestros poetas

Aunque numerosos destinos y paisajes de España son populares de por sí, lo cierto es que hay algunos que han sobresalido por encima de otros a lo largo de la historia de la literatura. Son paisajes que al ser recordados por sus versos se vuelven infinitamente más bellos. Weekendesk.es ha seleccionado los cinco destinos turísticos que acumulan más versos.

Soria - “Campos de Castilla” de Antonio Machado

“Es la tierra de Soria árida y fría. Por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas”, escribía Antonio Machado en sus “Campos de Castilla”. Hasta ahora hay pocos escritores como el maestro sevillano que hayan retratado mejor la meseta castellana. Aunque Jaime Gil de Biedma se merece también una mención especial por su residencia en Nava de la Asunción, provincia de Segovia.

Para seguir con esta experiencia contemplativa, qué mejor que alojarse en La Posada Real Santa Quiteria, situado en Somaén, provincia de Soria. Su estratégica localización permite al visitante relajarse en un entorno natural único, ideal para realizar actividades al aire libre, como por ejemplo, pescar en el río Jalón; el cual se puede observar también desde el hotel.

Córdoba – “Canción del jinete”, de Federico García Lorca

“Córdoba Lejana y sola. Jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba”. ¿A quién no le ha venido alguna vez a la mente los versos de Lorca cuando visita la ciudad de los “Omeyas”? Desde Séneca a Antonio Gala, numerosos intelectuales han quedado prendidos por el embrujo de Córdoba.

Si quieres dejarte seducir por sus encantos durante un fin de semana, alójate en el Itaca Colón, situado en pleno centro de Córdoba, a tan solo 500 metros de la plaza de Colón. Con esta escapada, tendrás además acceso al hammam AlAndalus Córdoba. Seguro que con este broche final siempre desearás “llegar a Córdoba”.

Galicia – “Adiós Ríos”, de Rosalía de Castro

Hablar de Rosalía de Castro es hablar en todo momento de Galicia. En una escapada de fin de semana, merece la pena acercarse hasta A Casa Museo – Fundación Rosalía de Castro, en Padrón, A Coruña, para visitar la hermosa residencia de la escritora gallega. Pero si quieres dejarte asombrar por un pazo, entonces hay que pararse en el deFaramello, el cual han destacado con su tinta Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Camilo José Cela. Para descansar, el Hotel Spa Vía Argentum es ideal si quieres respirar aire puro. Se trata de un lujoso alojamiento recientemente inaugurado y a solo 30 minutos de Santiago de Compostela. Tiene una finca de 27.000m2 de pura naturaleza y está cerca de La Fervenza Do Río Toxa, una cascada de visita obligada que os dejará maravillados. Aprovecha su spa con baño de vapor, sauna y ducha con chorros. Y mientras disfrutas de la naturaleza, acuérdate de los versos de Rosalía de Castro en su “Adiós ríos, adiós fontes”: “Miña terra, miña terra, terra donde m’eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei”.

Madrid – “Pongamos que hablo de Madrid”, de Joaquín Sabina

Cualquier calle de Madrid inspira poesía. Y si no, que se lo digan a Joaquín Sabina, Pereza o Víctor Manuel y Ana Belén, quienes han dedicado sus versos a sus rincones, monumentos y a la forma de vida en la ciudad. Desde muchos siglos atrás, Madrid ha acogido a reconocidos literatos en su mítico Barrio de Las Letras: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Góngora son solo alguno de ellos. Este último, por ejemplo, les decía a sus viajeros: “Madrid, oh peregrino, tú que pasas”. Si quieres quedarte tan enamorado de la capital como quienes le dedicaron unas líneas alguna vez, escápate a la ciudad y alójate en el Hotel Vincci Via 66, situado muy cerca del Teatro Lope de Vega y muchos otros importantes del centro de la capital.

Aragón – “Poema al Río Ebro”, de Miguel Hernández

Aunque Miguel Hernández era alicantino y uno de sus poemas más sonados fuera “Andaluces de Jaén”, no queremos terminar nuestro recorrido sin hacer un alto en Aragón. Allí recordaremos los versos del escritor de la Generación del 27 en su “Poema al Río Ebro”: “Tú, que no conoces las palmeras en un oasis de llanuras, bajo de montes como un coloso te precipitas”. Pese a ser yerma, esta tierra ha sido testigo de numerosas hazañas e historias narradas durante siglos. Si quieres vivir una experiencia medieval, alójate en el Hotel Castillo Bonavía, un elegante edificio construido a modo de fortaleza y que recuerda a la Edad Media gracias a su cuidada selección de tapices y armas. Además, el alojamiento se encuentra en un paraje envuelto de tranquilidad rodeado de cuidados jardines repletos de romanticismo. El paquete incluye desayuno buffet y una cena a la luz de las velas.