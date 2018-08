Descubre la ruta de la Tarta de Zanahoria de Barcelona

¿Quién no ha probado aun una rica porción de tarta de zanahoria? Aunque no es una receta complicada, hacerla bien tiene su punto de genialidad, pues no hay que pasarse con ningún ingrediente, así como pillarle el truco a la cremosidad de la cobertura, que el bizcocho quede esponjoso, que se pueda cortar sin que se desborone... Al final, mucho mejor que nos la puedan dar ya hecha, y si es posible en las mejores pastelerías y locales de moda.

De tarta de zanahoria saben bastante en Barcelona. En la Ciudad Condal, el furor por las tartas artesanas ha permitido incluso que se pueda llevar a cabo toda una ruta siguiendo los pasos de las mejores Carrot Cake de la capital catalana. Así, como si de un concurso gastronómico-pastelero se tratara, los amantes de esta tarta van, local por local, puntuando la que, a su juicio, es la mejor del día. O, mucho más sensatos, van una a una, cada día un local diferente, para realizar la ruta sin prisa.

Estos son los cinco rincones en los que no puedes dejar de tomarla si visitas Barcelona.

Carrot Café. Su propio nombre ya nos indica que lo que vamos a poder comer aquí y relamernos con cada bocado será la tarta de zanahoria. Se encuentra en la calle de Tánger, en una de las zonas de mas auge de Barcelona: el 22@ Poble Nou. Además de la de zanahoria, hay tartas de queso y brownies.

Granja Petitbo. Una antigua vaquería del siglo XX se ha convertido en uno de esos rincones imprescindibles para los amantes de las tartas, aunque también para los que quieren una animada cena o una buena comida casera. Las meriendas allí tienen sabor a zanahoria. En el Paseo de San Juan.

Spice Café. Un tesoro del Poble Sec y que siempre está lleno de vecinos dispuestos a degustar allí sus pasteles, sus bollos tradicionales y, claro, la fantástica tarta de zanahoria. El detallismo con el que hacen cada tarta es lo que más destacan sus fieles. Está en la calle Margarit, 13.

Pudding Barcelona. Se presentan como "la nueva generación de Coffee Shop, una que va más allá de la cafeteria tradicional". Y en ella tienen las tartas un papel clave, siendo el "fabuloso" pastel de zanahoria una de las estrellas. Galletas y tartas hechas a mano, como debe ser. En Pau Claris, 90.

Café Cometa. Situado en el carrer del Parlament, es uno de los lugares preferidos para merendar por muchos hipsters y amantes del arte. Su decoración es bastante bonita y curiosa, tanto como los platos en los que muchas veces sirven las tartas. Destaca la bicicleta en el techo.