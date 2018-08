5 cosas que no sabías de París

París es una ciudad conocidísima en todo el mundo. Por supuesto, es famosísima en Europa. Es una ciudad de las más típicas para los viajeros. De las que más se visitan. Su Torre Eiffel es su mayor símbolo y por tanto solo este monumento atrae a muchísimos turistas. Pero París es mucho más que eso. Hablamos de una ciudad con mucha cultura, mucho ambiente, jardines y museos interesantísimos y mil y un atractivos más.

Sin embargo y aunque creamos saber mucho sobre la capital de Francia, hay algunas curiosidades que se nos escapan. ¿Conocías los datos que te exponemos a continuación?

1. Posiblemente no hayas escuchado hablar del Bièvre, pero es un río que se encuentra en París. No, el río Sena no es el único que pasa por la capital francesa. El Bièvre desembocaba en el Sena, muy cerca de Notre Dame, y ahora sigue corriendo por París pero lo hace por túneles subterráneos.

2. La Torre Eiffel no mide lo mismo en invierno que en verano. Está hecha de piezas de hierro y el hierro es un material que se dilata con el calor. Así, en verano la Torre Eiffel es unos 15 centímetros más alta que en los meses de frío.

3. De la misma manera que ocurre en la plaza del Sol de Madrid, en la plaza de Notre Dame está el quilómetro cero. Es decir, una placa en el suelo desde donde se mide la distancia que hay desde ahí hasta cualquier otra parte de Francia.

4. Si has estado en París (o incluso si no) sabrás que el Museo Louvre tiene una pirámide. Pero seguramente lo que no sepas es que esta pirámide tiene exactamente las mismas medidas que la pirámide Keops de Egipto.

5. Hemos hablado de la Torre Eiffel tres puntos más arriba y también en la introducción. Hemos dicho que la Torre Eiffel es el símbolo de París. Te diremos también que se construyó para la Exposición Universal de 1889, donde se hizo un concurso para diseñar una obra monumental. ¿Pero sabías que entre los candidatos a ganar había una propuesta para construir una guillotina de 900 pies de alto?