Este país de cuento que en tiempos de los romanos se llamaba Helvecia es pequeño, pero en sus poco más de 41.000 metros cuadrados encontramos mucho más de lo que nos podamos imaginar.

Hay muchas excusas para visitar Suiza, pero antes de emprender el viaje al país cuyos habitantes son los más felices del mundo y tienen la potestad de sugerir, cambiar leyes y parar las decisiones del gobierno, hay algunos datos que debes saber, especialmente, si decides emprender tu aventura en coche.

1. Suiza es un país que comparte frontera con Francia, Italia, Alemania, Austria y el Principado de Liechtenstein por lo que se hablan cuatro idiomas que se reparten de forma desigual por su geografía. El 63,5 por ciento de los suizos hablan alemán; el 22,5 francés, el 8,1 por ciento italiano y el 0,5 por ciento romance. Además la mayor parte de la gente habla inglés. Escucharás también el español porque Suiza es un país que acogió muchos emigrantes españoles en el pasado.

2. Aunque parezcan muy serios, los suizos son amables y hospitalarios y te saludan con tres besos. Siempre tres, ni uno menos.

3. De acuerdo a su alto estándar de calidad de vida, Suiza es un país bastante caro por lo que cuando planifiques el viaje ten en cuenta que necesitarás un presupuesto algo abultado. El franco suizo es la moneda oficial y aunque en muchos sitios aceptan euros, la devolución la realizan en la moneda nacional. La cotización de 1 € es más o menos 1,11 CHF. Para que te hagas una idea de los precios un café puede costar unos 4 CHF, un billete de transporte público a partir de 2,50 CHF, 1 noche en habitación doble con desayuno, en un lugar económico, a partir de 120 CHF; un menú de tres platos a partir de 35 CHF y un litro de gasolina, 1,33 CHF.

4. No tienes que preocuparte de dejar propina en Suiza pues ésta ya va incluida en el precio aunque si estás realmente satisfecho con el servicio recibido puedes redondear el importe al tiempo que dedicas la mejor de tus sonrisas. En hoteles, restaurantes, bares y en taxis están obligados por ley a incluir un 15 por ciento como complemento de servicio. Sólo esperan recibir una recompensa – un franco suizo por bulto- los maleteros que te ayudan con el equipaje en hoteles o estaciones de tren.

5. Suiza era uno de los países que cuenta con las tasas de criminalidad más bajas de los países desarrollados aunque el ejército sospecha que los disturbios aumentarán en el país helvético ante la llegada masiva de inmigrantes. Por esta razón insta a los ciudadanos a que adquieran más armas de fuego. Hasta ahora la delincuencia callejera era poco frecuente, aunque había que tomar algunas medidas de precaución en las ciudades, especialmente en lugares con aglomeraciones para evitar que los carteristas se aprovechen de los turistas incautos.

6. Hay que tener en cuenta que los horarios de restaurantes y establecimientos comerciales en Suiza son muy diferentes a los españoles, aunque similares a los que puedes encontrar en el resto de Europa. La hora del almuerzo suele ser a las 12 de la mañana, pero es posible comer hasta las 14 horas. La cena se sirve desde las 18 hasta las 21,30 horas. En ciudades, hay restaurantes y tabernas que ofrecen platos calientes desde las 11 de la mañana hasta las 22 horas. Algunos restaurantes suizos también ofrecen menú del día y está compuesto por una entrada (sopa o ensalada) y un plato principal. Es la forma más económica del comer en el país helvético en el que el precio de un plato principal en un restaurante medio está entre los 20 y los 50 francos. No puedes dejar de probar la fondue, pero atención, no bebas aguas mientras la degustas si no quieres tener problemas digestivos.

7. Las tiendas abren de lunes a viernes de 8 / 8,30 de la mañana hasta las 18,30 o 19 horas por la tarde y los sábados hasta las 4 o 5 de la tarde. Los lunes la mayor parte de los establecimientos cierran por la mañana y una vez a la semana prolongan el horario de apertura hasta las 21 horas. Sin embargo, en la mayoría de los lugares turísticos, las tiendas tienen un horario más amplio y pueden abrir algunas horas los domingos.

8. Un dato importante para viajar por coche por Suiza es que no hay peajes, pero eso no significa que sea gratis porque para circular hay que comprar en gasolineras, correos o en la frontera la pegatina Swiss Highway Vignette que en 2016 cuesta 40 CHF y con la que se puede recorrer el país durante todo un año. Tiene que ir pegada en un lugar visible en la luna delantera del coche. La multa por no llevarla es de 200 francos suizos. Es anual y no hay una pegatina para un día, semana o mes.

También es obligatorio llevar la carta verde, un certificado internacional de seguro de color verde que acredita en un país extranjero adherido a este sistema que se está asegurado con el alcance y límites de la ley del Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos a Motor.

9. Otro dato a tener en cuenta es que los carteles en las autopistas no son azules, sino verdes. Los azules son los que encontrarás en las carreteras nacionales.

10. Otro requisito es el uso de cadenas y de ruedas de invierno en el coche en la época invernal. Las ruedas de invierno son obligatorias, pero además son imprescindibles si se va a subir a zonas de montaña que suelen estar cubiertas de nieve. Si alquilas un coche, comprueba que está equipado correctamente.

11. No es necesario recurrir al vehículo para recorrer el país porque Suiza es el país con la mejor de red de transportes públicos –ferrocarriles y autobuses de larga distancia y transporte urbano- del mundo. En Suiza se sobrevive sin coche y un suizo medio suele realizar una media de 53 viajes en tren al año. Son los que más utilizan el tren después de los japoneses. No te despistes ni un segundo porque trenes y autobuses son rigurosamente puntuales. La red de transportes públicos de Suiza es eficiente, pero también es cara por lo que es mejor comprarse el Swiss Travel Pass que por 179 francos suizos (el básico) se puede recorrer toda Suiza en tren, autobús y barco. En tren, por ejemplo, se pueden recorrer los 1.280 km. del Grand Train Tour of Switzerland y vivir una experiencia única y disfrutar de los mejores paisajes que ofrece Suiza. Hay otras rutas ferroviarias en trenes clásicos o rutas temáticas como Glacier Express, la ruta del chocolate en tren o la del queso.

12. Con más de 1.000 museos, Suiza es el país con mayor número de museos per cápita del mundo por lo que cubre las expectativas de todos los viajeros. Hay museos dedicados a los artistas helvéticos más famosos como el Centro Paul Klee, de arte moderno, de transportes, de relojería… La página web de la Asociación Suiza de Museos recopila todos estos centros culturales.

13. Los suizos son los campeones del reciclaje así que procura ser escrupulosamente limpio y utilizar los contenedores correspondientes si no quieres ser objeto de miradas acusadoras. En el país helvético se recicla el 94 por ciento del vidrio y el 81 por ciento del plástico.

14. El alcohol se vende en supermercados y el límite de edad para poder comprar vino y cerveza es de 16 años y para el alcohol de alta graduación es de 18.

15. No hay una normativa uniforme respecto al tabaco, que según el cantón es de 16 o 18 años, sin embargo, está prohibido fumar en todo el país en sitios públicos cerrados, centros de trabajo y en transportes públicos desde el 1 de mayo de 2010.

Más información:

Turismo en Suiza