15 consejos para no marearte en el coche que funcionan

Hoy volverán de sus vacaciones de Semana Santa miles de españoles. Será el momento en el que, además, muchos tengan que enfrentarse a una situación muy incómoda: el mareo, bien el propio o el de la familia, especialmente el de los pequeños (los niños mayores de 2 años son los que más propensos están a sufrir mareo en un coche). Producido por una descoordinación entre la información que el cerebro recibe del sentido del oído y del de la vista, sus síntomas son una sensación muy incómoda.

Afortunadamente, hay pequeños trucos que nos pueden evitar mitigarlo e incluso que no ocurra nada durante el viaje. Los hemos reunido en pequeños consejos que seguro te podrán echar una mano durante el viaje que te espera hoy de vuelta a casa.

1. Si puedes, viaja siempre en los asientos delanteros. Si te pueden ceder el asiento del copiloto, te sentirás mejor porque el coche se mueve menos y está más firme al suelo.

2. Solicita al conductor que lo haga de forma suave, tratando de no correr mucho ni tomar las curvas de forma cerrada.

3. No se te olvide hidratarte. Hay que tomar agua con frecuencia (o zumos, pero no alcohol).

4. Ventila el coche para que no haya malos olores o huela a cerrado.

5. Relacionado con el anterior, evita que se fume. No solo por los problemas derivados del tabaco, sino porque su olor no beneficia a la hora de no marearse.

6. Apoya siempre bien la cabeza, como si estuvieras recostado en el asiento, y con la cabeza fija, mirando un punto lejano. Es la postura perfecta.

7. Pide parar cada hora y media o dos horas si te encuentras indispuesto. Aprovecha para estirar las piernas y respirar profundamente. Si lo haces en gasolineras, trata de alejarse del olor de los surtidores.

8. No hagas movimientos bruscos. Cuanto más quieto, mejor.

9. No leas, juegues con la tablet o consultes el móvil, ya que fijar la vista en ellos puede provocar que te marees más.

10. Evita pensar constantemente en que te estás mareando o que vas a vomitar, ya que ese tipo de angustia puede provocar un estado nervioso que sí que haga que empeores.

11. No dudes en echar mano de pastillas, chicles o utensilios contra el mareo si prevés que te puede pasar.

12. Ni se te ocurra viajar en sentido opuesto a la marcha. Si vas a marearte y no puedes ser el copiloto, al menos que no sea de espaldas.

13. No comas demasiado pesado antes del viaje, y mucho menos durante el mismo. Unos frutos secos o unas galletas te ayudarán al comienzo del recorrido.

14. Distraerte con un poco de música o una conversación hará que pienses en otra cosa y no estés pendiente del mareo.

15. Un caramelo con cafeína puede ser un buen aliado en el bolsillo si nos encontramos mareados.