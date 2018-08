Puxa Asturias

El 8 de Septiembre es el día de Asturías, una de las comunidades más bonitas de España llena de rincones inolvidables. Si has estado alguna vez seguro que has hecho más de una de las cosas que te proponemos en esta lista y si no es así, ya sabes que tienes que volver. ¿Estás seguro de que conoces Asturias?