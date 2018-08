Conoce el País Vasco a través de sus pueblos más bellos

Si hay un lugar de nuestro país en el que la palabra ‘belleza’ cobra más sentido de lo normal, ese es el País Vasco. Es cierto que todo el norte de España es una verdadera maravilla, cualquiera de los rincones que nos encontremos allí nos dejarán con la boca abierta, pero Euskadi tiene algo mágico, algo que enamora, algo que engancha. De hecho, es bastante común que quien lo visita una vez regrese siempre que tenga la oportunidad. Y es que, como decimos, la belleza de sus pueblos y de sus paisajes es algo único, que no se encuentra en ningún otro lugar.

Uno de sus mayores encantos es, aún a riesgo de repetirnos, la magia de todos sus pueblos. Prácticamente no hay ni uno solo que no sorprenda por su increíble belleza, destacando algunos de ellos por encima del resto. Caseríos típicos, combinaciones de colores inimaginables, pequeños puertos y todo ello unido con exquisita armonía con la naturaleza, que es protagonista en todos los lugares del País Vasco. Pueblos que nunca han pasado desapercibidos, pero que siguen siendo un misterio para todos esos viajeros que no suelen pasar de las grandes ciudades.

Nosotros queremos que conozcas el País Vasco en profundidad, que visites Bilbao y San Sebastián, pero que también pasees por las calles de sus hermosos pueblos y te enamores de ellos como ya han hecho miles y miles de personas. Por eso, hemos escogido una serie de ellos que destacan enormemente por su belleza. ¡Aquí los tienes!

Hondarribia | País Vasco

Hondarribia

Seguramente hayas visto imágenes de este hermoso pueblo, aunque no lo sepas. Hondarribia se caracteriza por su casas de colores, las cuales han sido protagonistas de algunas de las estampas más famosas del País Vasco. Quizá la zona con más encanto es su barrio de pescadores.

Mutriku | País Vasco

Mutriku

Hablando de pueblos pesqueros, no podemos olvidarnos de Mutriku. Este es, sin duda, uno de esos pueblos que encaja a la perfección con la idea de pequeña localidad vasca que tenemos todos. Tiene un encanto especial y está ubicado en una de las zonas más bellas de Euskadi, donde la naturaleza enamora más que nunca.

Bermeo | País Vasco

Bermeo

Este es, quizá, uno de los más conocidos y de los más visitados. Si el pueblo en sí, con su puerto, es bellísimo, la pequeña isla de San Juan de Gaztelugatxe es directamente de otro mundo. Coronada por una preciosa ermita, su aparición en diferentes proyectos de ficción la ha convertido en una parada obligatoria.

Durango | País Vasco

Durango

Aunque ha sido uno de los lugares más castigados del Pais Vasco a lo largo de los años, Durango sigue conservando la magia en sus calles. Son varios los atractivos concretos de este pueblo, como el famoso puente sobre el río Mañaria, pero la belleza reina allí en todos los rincones. Merece mucho la pena visitarlo.

Elorrio | País Vasco

Elorrio

Otro de esos lugares que todo el mundo debe pisar al menos una vez en la vida. Su casco antiguo es una maravilla, así como sus palacios y sus casas, que una vez más te dejarán con la boca abierta y sin palabras. Uno de los grandes desconocidos para muchos y, sin embargo, considerado como uno de los pueblos más bellos de Euskadi.

Mundaka | País Vasco

Mundaka

Conocido internacionalmente en la comunidad surfera, este pueblo es uno de los principales destinos a nivel mundial para los amantes de este deporte. Sin embargo, también debería ser uno de los más importantes para aquellos que amen la belleza, puesto que cada rincón del mismo brilla con luz propia.