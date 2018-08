Comparte Palma a través de tus imágenes

Palma de Mallorca es probablemente una de las ciudad más bonitas del Mediterráneo. De clima templado todo el año, ofrece sol y playa, además de cultura e historia. Con un precioso casco antiguo, y su imponente Catedral, orientada al mar, a orillas de la bahía y del puerto pesquero, una joya del gótico. El Palacio de la Almudaina, un antiguo palacio árabe que fue residencia de reyes y reinas. La Lonja, uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica civil de nuestro país, y la Plaza Mayor en el centro de la ciudad. Rincones, monumentos, iglesias, y el encanto de los soportales de la calle de San Miguel, son solo ejemplos de lo que vamos a fotografiar seguro en nuestro próximo viaje a la isla. Si además te gustan las vistas, a tan solo tres kilómetros del centro, en lo alto de una colina, nada mejor que el castillo de Bellver, el castillo circular más antiguo de Europa, que se alza sobre Palma de Mallorca.

Desde lo alto de sus terrazas, ahora ya tienes las mejores imágenes, con el mar como telón de fondo y la luz del Mediterráneo. Y ¿por qué no participar en un concurso muy especial? Os presentamos el concurso de fotografía Palma 365. Una iniciativa que se va a llevar a cabo hasta el 15 de abril, y en la que puedes participar en cinco categorías: cultura; gastronomía, deportes, compras, y una última temática a la que han llamado 'Vive Palma'. El concurso de fotografía invita a todos los que visitan la ciudad, y a los que viven habitualmente en ella, a mostrar cómo la ven a través de sus imágenes.



La Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 lanza este proyecto que busca que podamos mostrar lo que más nos a gustado o impactado. Se trata de mostrar la ciudad de Palma de Mallorca con los ojos de todos los que deseen compartir sus impresiones. Todas las personas mayores de 18 años, sean o no residentes en la capital balear, pueden participar en esta iniciativa abierta, transparente, dinámica y participativa.



¿Y cómo participamos? Pues muy fácilmente. Solo hay que acceder a la página de Palma 365, una web creada exclusivamente para este concurso, diseñada para que puedas participar desde cualquier tipo de dispositivo móvil, y una vez dentro, seguir las instrucciones que nos indican.



Las fotografías deben, eso si, transmitir el concepto 'Vive Palma'. El objetivo es mostrar una imagen moderna, dinámica, alegre, viva y cosmopolita de la ciudad, que explique, por qué la capital balear es "la mejor ciudad del mundo para vivir". Algo nada difícil porque Palma es simplemente una ciudad excepcional. Lo más importante es que que las fotografías con la que participes sean actuales y que transmitan sensaciones o experiencias que motiven a quien las vea a desear visitar la ciudad.



Las imágenes que presentes al consurso deben haber sido tomadas en Palma de Mallorca y deben corresponder a alguna de las 5 categorías que ya os hemos comentado: cultura, gastronomía, deportes, compras, y la temática denominada 'Vive Palma'. El premio para el ganador de cada una de las temáticas consiste en un viaje de fin de semana para dos personas a una capital europea. El premio no incluye los gastos de traslado ni de manutención u adicionales que pudieran asociarse al disfrute del mismo.

Además hay un premio especial denominado 'Palma365', cuyo ganador se seleccionará de entre los vencedores de las diferentes categorías del Concurso, un premio de 500 euros y material fotográfico por valor máximo de otros 500 euros. Los finalistas, los ganadores y sus creaciones podrán ser objeto de difusión en un medio de comunicación local. Y con estas obras también habrá en 2016 una exposición en algún espacio municipal.



Si viajas a la capital de la isla, simplemente piensa en que te gustaría compartir, qué experiencias crees que uno no de debe perderse, o qué platos típicos o de nueva cocina debemos probar. O simplemente transmite una historia, una anécdota o algo que te haya apasionado o divertido en la ciudad. Es fácil porque ya nadie deja de hacer fotos con el móvil, y tus fotos ahora pueden ganar un concurso. No hay mejor excusa para una escapada a Palma, una ciudad ideal los 365 días del año.

Palma 365