Cómo sacar partido en Londres de una libra más barata debido al Brexit

¿Quién no se ha fijado en algún escaparate y al hacer el cambio entre libra y euro no se ha llevado un buen susto? Pues ese susto ya no lo es tanto, ya que desde que los británicos dijeron sí al Brexit, la libra ha pasado de cambiarse por 1,4 euros en diciembre del año pasado, a 1,1 euros, lo que supone que acumula una depreciación de más del 15%. Se encuentra en el nivel más bajo desde 1985. En muchos productos, esa diferencia de precios aún no está recogida, por lo que este es un momento perfecto para irse de compras a la ciudad del Támesis y, a la vez, ahorrarse unos euros.

Una de las visitas casi obligadas si vas de compras es, sin duda, Topshop, sobre todo la mastodóntica tienda que la marca tiene en Oxford Street, su buque insignia, con cinco plantas, cafetería, peluquería, salón de belleza y manicura, pastelería y hasta servicios de entrega y asesores personales de imagen. Comprobamos que el mismo vestido de fiesta en España cuesta 210 euros, mientras que allí, 150 libras (170 euros) y una americana que habíamos fichado en Madrid y que costaba 130 euros, su precio en libras es de 85 (97 euros). Salimos de allí más que satisfechos con nuestras compras. Quizá volvamos a ver si nos encontramos con algo más...

Y aunque Apple no es inglesa, nos pasamos por la tienda que la marca de la manzana tiene en Regent Street y comprobamos que el iPhone 7 allí cuesta 599 libras (unos 670 euros), mientras que en España, el mismo modelo cuesta 769 euros, prácticamente cien euros más. Lo mismo ocurre con el iPhone 7 Plus, que en España cuesta 909 euros, mientras que allí se puede encontrar por 719 libras (unos 820 euros). Nos decidimos por el iPhone 7.

Marks & Spencer es una visita más que obligada. Se acerca la Navidad y estos grandes almacenes ya empiezan a lucir sus mejores galas de cara a las fiestas. Nos decantamos por unas velas que en la web española cuestan 9,95 euros y allí 7,5 libras (8,25 euros). Compramos unas cuantas para toda la familia para llevarles un detalle y, de paso, nos ahorramos unos euros a la vez que quedamos más que bien con la familia.

La cadena de droguerías-perfumerías-farmacias y un poco de todo Boots es otra de nuestras paradas. Aprovechamos para hacer unas compras de cosmética y maquillaje en la de Regent Street. Nos hacemos con nuestro perfume favorito, Yves Saint Laurent Mon Paris, que en España encontramos por algo más de 104 euros, mientras que allí el mismo perfume nos cuesta 86,60 libras (94 euros), diez euros menos por el mismo producto. O sea que si estás pensando pasar un fin de semana en la capital británica, ten en cuenta que te saldrá más barato que hace unos meses. Y si no puedes ir, siempre te quedará la opción de hacer tus compras a través de Amazon UK. Aprovecha.