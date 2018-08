Cinco Paradores buenos, bonitos y no muy caros para una escapada

Parador Santiago de Compostela

Este lugar en el que conviven historia, arte y tradición, nace en 1499 como Hospital Real con el fin de albergar a los peregrinos que se dirigían a Santiago. También se le conoce como Hostal dos Reis Católicos, se encuentra en la Plaza do Obradoiro y es el hotel más antiguo del mundo. ¿A quién no le encantaría pasar la noche en una de sus majestuosas habitaciones y disfrutar de la buena gastronomía y cocina del parador? Y completar esta experiencia con una visita a la Catedral de Santiago de Compostela, un paseo por la Plaza do Fonseca, el Mercado de Abastos o la ciudad de la Cultura de Galicia.

Parador de Lerma

¿Cómo debe ser alojarse en un palacio? Los huéspedes de este parador lo saben bien, pues se trata nada menos del Palacio Ducal de Lerma. Amanecer y pasear por su patio central rodeado de bellas galerías de columnatas, que emana la elegancia digna de la época de los Austrias. A los alrededores de Lerma se puede visitar el bello pueblo de Covarrubias, el monasterio de Santo domingo de Silos o pasar el día en Aranda de Duero y disfrutar de buenos vinos. Por si fuera poco, el parador ofrece actividades estivales, y para el verano prepara visitas guiadas a las bodegas de la localidad y al patrimonio cultural de la Villa, entre otras.

Parador de Toledo

En la ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde desde hace siglos tres culturas conviven, está uno de los paradores más impresionantes. Cuenta con piscina y terraza cuyas vistas de la ciudad son únicas. La estancia en el parador combinada con unas tapas en el barrio de Santa Teresa, una visita a la Mezquita Cristo de la Luz, a la sinagoga del Tránsito que es también el museo Sefardí, o entrar al Alcázar y museo del Ejército, harán de esta una experiencia irrepetible. La Semana Santa de Toledo tampoco tiene desperdicio, ¿no es el destino perfecto para las próximas vacaciones?

Parador de Cangas de Onís

“Asturias es España y lo demás tierra conquistada” es el mantra de la tierra de los Picos de Europa, donde la montaña se funde con el mar y da lugar a preciosas calas y cuevas. A dos kilómetros de Cangas de Onís está el antiguo Monasterio de San Pedro de Villanueva, convertido en Parador Nacional. Una gastronomía deliciosa, paisajes espectaculares y playas poco frecuentadas, hacen de Asturias y este Parador un destino ideal tanto para parejas como familias. Entre las visitas obligadas se encuentra el puente Romano de Cangas de Onís, el Parque Nacional de Picos de Europa, o los Lagos de Covadonga.

Parador de Carmona

En Andalucía, la tierra de la luz, espera un alcázar árabe del siglo XIV con una piscina ideal para los calurosos días de verano en Sevilla, y una terraza con una espectaculares vistas a la campiña. El restaurante del parador se encuentra en el antiguo refectorio, ofrece platos de la deliciosa cocina local. Tan solo a media hora está Sevilla, de donde no podemos irnos sin tapear en los bares de Triana, asomarnos al Guadalquivir, pasear por el Parque de María Luisa y, por supuesto ,admirar la Giralda.

