Las cinco mejores ciudades europeas donde alquilar apartamento

Alquilar apartamento privado es una alternativa inteligente al hotel. A la hora de buscar alojamiento se tiene en cuenta sobre todo su ubicación pero también es importante que sea espacioso, ofrezca privacidad y resulte más cálido que un hotel.

Lisboa, Portugal | Turismo de Lisboa

Lisboa (Portugal)

Si para empezar consideramos que Lisboa es la capital más barata de Europa, está claro que podemos encontrar unos precios realmente interesantes y muy asequibles. De hecho hay numerosas ofertas cuyo coste, más que razonable por regla general, supera con mucho en proporción la calidad de los apartamentos. Además existe una gran variedad de posibilidades repartidas por distintas zonas de la capital lusa. Hay disponibilidad de conseguir un alojamiento francamente bonito, cuidado y limpio en diferentes barrios, desde la tradicional zona de Alfama al movido y nocturno Bairro Alto o también en la zona central de Lisboa Baixa-Chiado, conocida por sus calles antiguas y su comercio local, cerca del Castillo de San Jorge o en Parque De Las Naciones, la zona de la Expo, o incluso en las cercanas playas de Cascais. Apartamentos realmente preciosos por un precio muy atractivo, como puede ser entre 60 y 100 euros al día por un apartamento en el que caben varios amigos, lo que significa que cada uno saldría hasta por tan solo 15 euros noche. Los hay de todos los tamaños, para solteros, parejas, familias con niños o un grupo en Lisboando.com.

Madrid | Wimdu

Madrid (España)

En la Comunidad de Madrid está permitido alquilar viviendas turísticas por un periodo inferior a cinco días, a pesar de que antes no se reconocía. Al tratarse de una ciudad turística que acoge eventos multitudinarios, algunos como el World Pride, que recibirá este año más de tres millones de visitantes, hará que el alquiler de apartamentos turísticos se convierta en una necesidad básica. Durante los meses de junio y julio la oferta hotelera en la capital será incapaz de abastecer la demanda y la sharing economy favorecerá a una mayor estabilidad en los precios, frente a las subidas desorbitadas que hacen algunos hoteles cuando se celebra un macro evento.

Cadena de Szechenyi, Budapest | Wikimedia Commons

Budapest (Hungría)

Dicen que Budapest, una de las joyas de Europa, son dos ciudades separadas por ese gran río que es el Danubio. Uno puede pasar de Buda y a Pest a través de sus bellísimos puentes y observar ambas riberas y disfrutar del paisaje, del tiempo y de la historia. Acudir a sus balnearios, realizar un crucero, escuchar los ecos del esplendor europeo o tomar un sorbo de vino de Eger. Son muchos los alicientes que ofrece la capital húngara pero además no hay que olvidar que es uno de los destinos más económicos del centro de Europa. Los más de 1000 apartamentos que Airbnb ofrece son una excelente alternativa al alojamiento en hoteles. Por aproximadamente unos 20 euros por persona y noche, se puede optar a un lugar en el centro de Budapest, limpio y cómodo. Muchas personas descubrieron hace tiempo que Airbnb es una buena fórmula para alquilar su apartamento por un corto periodo a los visitantes. Los precios van desde los 10€ a los 442€ por noche, con un promedio de 51€.

Varsovia | Wimdu

Varsovia (Polonia)

En la actualidad, Wimdu tiene casi 600 opciones de alojamiento en Varsovia, un 14% más que hace un año. El Gobierno polaco se ha opuesto a cualquier regulación que intente obstaculizar el desarrollo de la economía colaborativa en el país. Además, ha mantenido reuniones con plataformas para recopilar información acerca de las barreras burocráticas que dificultan su desarrollo y muchas de estas empresas están creando una asociación en el sector.

Londres, Reino Unido | Wikipedia

Londres (Reino Unido)

Aunque no lo parezca, Londres tiene una amplia oferta de apartamentos en alquiler que ofrece una interesante alternativa a la hora de viajar a este importante destino turístico. A través de la web Hundredooms es muy fácil comparar los precios de todos los alojamientos disponibles en la regia capital del imperio británico que son ofertados por distintas plataformas como Tripadvisor, Booking o HomeAway London, entre otras muchas. Dado que se trata de una ciudad bastante cara en muchos aspectos y que cualquier visitante seguramente preferirá no malgastar innecesariamente y ahorrar para poder disfrutar de todos los alicientes que la ciudad ofrece, como por ejemplo subirse al London Eye, acudir a sus muchos mercadillos, como el de Camden Town, visitar sus numerosos museos o hacer alguna compra en Harrods, alquilar un apartamento es una excelente opción. Más vale escapar de las incomodidades de los hostales, hoteles baratos y los bed and breakfast y elegir un apartamento situado en cualquier de los barrios más alternativos de Londres, como Canary Wharf, Notting Hill, Southwark, Brockley… Más de 40.000 opciones, con distintas opciones (Wifi, piscina, terraza, especiales para niños, que admiten mascotas, etc.) y por un precio muy razonable, hasta un 40% más barato.

