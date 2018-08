5 cervecerías en Madrid que refrescan la primavera

Con la llegada del buen tiempo, muchos se animan a pasar la tarde en terrazas, al sol o descubriendo el atardecer, casi siempre en compañía de amigos, o de nuestra pareja. En Madrid es casi un ritual después del trabajo, lo que explica que el centro de la ciudad, así como buena parte de los distritos más interesantes, tengan siempre los bares y mesas llenas. La cerveza es la protagonista de charlas y ratos amenos, de ahí que descubrir las cervecerías más de moda se convierta en algo casi obligado para saber dónde se cuece el ambiente moderno de la capital. Te damos cinco referencias obligadas, que cuentan con el aval del Club de la Birra de Yelp, una comunidad que analiza al detalle la oferta de ocio de diferentes ciudades. Estos son sus favoritos:

1. Madriz Hop Republic (Cardenal Cisneros, 21). Este local en el barrio de Chamberi elabora y sirve su propia cerveza, de la que cuenta hasta con tres variedades (rubia, tostada y pale ale). Pero no solo eso, ya que también podremos probar alguna de las que ofrece en sus grifos rotatorios o en su amplia oferta de botellines de firmas independientes. Para comer, tapas vietnamitas, dando un toque de exotismo y permitiendo un maridaje diferente.

2. The Stuyck Co. (Corredera Alta de San Pablo, 33). Sin duda, las cifras de este local te dejan sin habla. Cuenta nada menos que con 14 grifos de cervezas artesanales y, además, son firmas rotatorias, por lo que nos sorprenderán con nuevas etiquetas cada cierto tiempo. ¿Te apetece una cerveza noruega? La tienen. ¿La prefieres danesa? También. Y, claro, no faltan IPA, Ales, Tostadas... La decoración es de estética industrial, con ladrillos a la vista, vigas de madera desnudas, bombillas vintage... y una pizarra donde ver las diferentes variedades.

3. Fogg Bar - Birras & Butis (Juan de Urbieta, 12). Decorado con madera, sigue una estética que recuerda a las tabernas clásicas de las islas Británicas. Se han especializado en cervezas artesanales españolas, por lo que tendrás una buena variedad de las diferentes regiones. El Fogg Bar no solo es una cervecería, ya que es posible comer una hamburguesa o alguna de sus butifarras a la brasa, toda una delicia. Los viernes están abiertos hasta la medianoche y el resto de los días, hasta las 23 h. Cierran los domingos.

4. Chinaski (Calle de la Fe, 19). No será tampoco por falta de grifos en este templo cervecero de Lavapiés, ya que cuentan con 18 que, como antes, también van cambiando periódicamente. La oferta se puede ver en grandes paneles en las paredes, con banderas que indican la nacionalidad de cada cerveza, tanto nacional como extranjera. La decoración llama la atención por los mil colores de las paredes. Hay medias pintas desde 2,50 € y tienen su propia etiqueta: Mild.

5. Irreale (Manuela Malasaña, 20). Es el primer pub dedicado exclusivamente a las cervezas artesanales en Madrid. Doce grifos entre los que encontramos desde la mas clásica de trigo hasta una buena negra Stout, pasando para un montón de lúpulo. En rotación cuentan con cervezas hechas en micro-fabricas de todo el mundo y toda una selección de botellines (De Molen, Brewdog, Mikkeller, Dupont, De Ranke...). Sirven también comida, con plato del día a mediodía y hamburguesas.

Más información:

Yelp – Club de la Birra