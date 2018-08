Celebrar el 14 de Febrero con San Valentín

No hay mejor forma de celebrar el 14 día de San Valentín que haciendo una visita al propio santo. Y es más probable que no sepas que sus restos descansan en una ciudad europea. Una ciudad muy romántica, y no hablamos de París, ni de Venecia, ni siquiera de Viena o de Praga. Los restos del Patrón del Amor, San Valentín, se encuentran en la ciudad más romántica del mundo, en Dublín.

Y es que la iglesia Carmelita de Whitefriar de la ciudad asegura mantener los restos de San Valentín en un pequeño ataúd dorado. Y no solo sus restos, sino que también guarda otras reliquias, así como un pequeño recipiente teñido con su sangre.

En Irlanda, muchos enamorados deciden pasar este día tan especial en la ciudad donde se supone que están los restos del santo. Mucha gente decide visitar a San Valentín, pidiendo que cuide de su amor y de su vida en pareja. También son muchas las parejas que piden que sean bendecidos en este día sus anillos de boda. Sea como sea, lo que si es cierto es que, si eres un romántico empedernido, te encantará viajar a Dublín para celebrar con tu pareja esta fecha tan especial.

La historia de cómo los restos de San Valentín llegaron hasta Irlanda es muy interesante, e incluye a un fraile carmelita llamado John Spratt, quien en el año 1835 visitó Roma y, al parecer, dadas sus excelentes cualidades como orador, el Papa Gregorio XVI decidió hacer un regalo a su iglesia, legándole el cuerpo de San Valentín, que fue transferido a la iglesia de Whitefriar en el año 1836, donde ha sido venerado desde entonces, especialmente en el día de su patrón. El sepulcro de San Valentín se encuentra a la derecha de la nave principal, y el sarcófago está situado bajo un altar de mármol, protegido por una verja de hierro forjado y cristal. Encima del altar se yergue una escultura de tamaño real del santo, encastrada dentro de un nicho de mosaico de mármol.

En el corazón de la ciudad, la iglesia de Whitefriar Street es una de las más grandes de Dublín, y es también el hogar de la Virgen de Dublín. Y aunque es poco conocida, merece la pena visitarla porque es un auténtico oasis de paz en medio del bullicio. Alberga además uno de los mejores órganos de Irlanda y cuenta un prestigioso coro. Además de las reliquias de San Valentín hay muchas capillas y numerosas tallas, entre ellas una talla de madera de la Virgen con el niño de finales del siglo XV, perteneciente a la escuela flamenca.

Hoy en día, este Santuario, es visitado durante todo el año por parejas que vienen a rezar al Santo para pedirle que vele por su vida juntos.

Y el, 14 de febrero, es el día más popular. Ese día el relicario se extrae de debajo del altar lateral y se coloca delante del altar mayor de la iglesia y se venera durante las misas. En las misa de las 11.30 h. y en la de las 15 h. hay sermones especiales y una breve ceremonia de la Bendición de Anillos para aquellos que están a punto de casarse.

Y ya que estás en Dublín no dejes de visitar la famosa Guinness Storehouse, un comienzo inolvidable para tu aventura irlandesa. Un viaje que comienza en la parte inferior del vaso de cerveza más grande del mundo y continúa a través de siete pisos llenos de experiencias interactivas que combinan la elaboración de la cerveza con la historia de Irlanda. La atracción turística número uno del país culmina con una pinta en el Gravity Bar.



Tampoco te pierdas la Catedral de San Patricio, construida junto a un pozo donde el santo patrón de Irlanda bautizaba a los conversos, o la Catedral de la Santísima Trinidad con una cripta medieval y la Capilla de San Lorenzo O'Toole, un santuario en forma de corazón que contiene el corazón embalsamado del santo. Hay mucho más, Dublín es una ciudad fantástica que vas a tener que descubrir.

