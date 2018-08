Al buen tiempo, buena música

Primavera Sound

Primavera Sound

La próxima edición del Primavera Sound, la número 17, está a punto de empezar, con más de 200 bandas preparadas para subir a alguno de los catorce escenarios del Fórum del Barcelona entre el 31 de mayo y el 4 de junio. Como cabezas de cartel, Arcade Fire, que tras tres años vuelven a Barcelona; The XX, que estrenará su nuevo trabajo “I see You”; y el mítico Van Morrison. Solange, la hermana de Beyoncé, ofrecerá una gran demostración de fuerza y estilo con su disco “A Seat at the Table”. Y cómo no, la inconfundible Grace Jones.

Esta edición de Primavera Sound se presenta más electrónica que nunca. ¿El motivo? la consolidación del beach Club, un festival surgido dentro del festival, con artistas como John Talabot, que pinchará junto con Axel Boman su particular y divertido techno. También podrás disfrutar de Âme a BICEP, Dixon, DJ Tennis, Ben UFO, Recondite, Joy Orbison, Michael Mayer o Dave P, además de productores locales en alza como Sau Poler y Pedro Vian. En este interminable cartel, también hay espacio para grupos españoles, como Triángulo de Amor Bizarro, que ofrecerán su último trabajo “Salve Discordia”; o los vascos Belako. Primavera Sound da la oportunidad también a nuevas caras como a Barbott, PAVVLA, Murdoc, Marta Delmont o Alien Tango.

BBK Live

BBK Live

Primal Scream y !!! son los dos últimos grupos confirmados que actuarán en el BBK Live, que se celebra entre el 6 y el 8 de julio en Bilbao. Los escoceses Primal Scream ya estuvieron en Kobeta Mendi en el año 2009 y como en esta ocasión entonces encabezó el festival bilbaíno Depeche Mode.

Ellos se suman a bandas como Blonde Redhead, también para el sábado 8; Trentemoller, Saint Motel, Rufus T Firefly, Izaro, Rrucculla, Empty files, The Horrors dj set y DJ Maadrassoo.

Pero, sin duda, las estrellas del cartel de esta edición son Depeche Mode liderará la jornada del jueves 6 de julio, acompañados de Justice y The 1975, entre otros; mientras que el viernes 7 estará encabezado por The Killers, con Phoenix, Fleet Foxes y Royal Blood; y el sábado día 8 destacan las actuaciones de Die Antwoord, Primal Scream, Two Door Cinema Club y Brian Wilson interpretando el mítico "Pet sounds" de sus Beach Boys.

Heineken Jazzaldia

Heineken Jazzaldia

El festival de jazz más antiguo del España, el Jazzaldia, vuelve a Donostia para celebrar su quincuagésimo segunda edición. La cita será entre el 20 y el 25 de julio en la capital guipuzcoana. En el cartel de este año hay hueco tanto para algunos de los grandes nombres de la historia del jazz como para algunos que hace muy poco que han empezado a colarse en la misma. Wayne Shorter y Herbie Hancock son, desde hace mucho tiempo e indiscutiblemente, dos de los primeros; mientras que entre los segundos podemos citar a Kamasi Washington en el foco de todas las miradas, Robert Glasper o el ya habitual del festival Gregory Porter.

Por supuesto, también hay hueco para otros estilos. Algunos más cercanos a la música negra, como el soul y el r&b de Macy Gray, y otros menos, como el folk de King Creosote, el pop de Bryan Ferry o el rock de The Pretenders. En su web puedes ver el programa completo, con todos los conciertos que se reparten por veintitrés escenarios a lo largo de la ciudad.