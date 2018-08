Bratislava, uno de los destinos más económicos y recomendables de Europa para una escapada

La rutina cansa, aburre, se hace repetitiva y pesa. Todos hemos vivido una de esas épocas en las que escapar pasa por nuestra mente, en las que necesitamos desconectar de todo y olvidar por unos días los problemas de la vida cotidiana. No huir, sino alejarse durante un corto o largo periodo de tiempo para recargar las pilas y regresar más fuertes que nunca.

Viajar es el mejor arma para combatir ese hastío del día a día y para recobrar la emoción incluso cuando piensas que es imposible. Por eso, las escapadas de fin de semana siempre son uno de los planes más recurrentes y que más gustan a los viajeros que son incapaces de permanecer en un mismo lugar durante mucho tiempo. Con tu pareja, con niños, con amigos o incluso solo. Cualquier opción es válida en estos casos y todas comparten un rasgo en común: disfrutarás como pocas veces lo has hecho.

Bratislava | Turismo Bratislava

En muchas ocasiones estas escapadas van acompañadas de una condición sine que non; deben requerir un presupuesto bajo. Tratándose de un viaje de corta duración y a un destino relativamente cerca, pagar demasiado por ello se sentiría como un fracaso. Sobre todo para aquellos que conocen todos los trucos ahorrativos existentes. Y contando con este requisito, con lo interesante del lugar y con otros muchos factores... Existe un destino perfecto: Bratislava.

La capital de Eslovaquia es una de esas ciudades escondidas de Europa que muchos nunca se atreven a explorar. No es demasiado grande y probablemente no sea la que más monumentos conocidos posea, pero los reflejos de sus luces en el agua tranquila del Danubio durante la noche serán razón más que suficiente para que te enamores de ella. Pero no será la única: su castillo, su casco antiguo, la belleza de sus fachadas, las diferentes iglesias que encontrarás por sus calles...

Son muchos los lugares de visita obligatoria en esta ciudad del centro de Europa, en la que aún se respira el ambiente de épocas pasadas. Su castillo, ya mencionado anteriormente, es posiblemente el edificio más espectacular de Bratislava. Situado en un alto, te permite disfrutar de unas vistas envidiables del Danubio, además de las propias instalaciones, que cuentan con exposiciones realmente interesantes. Una recomendación: visítalo también de noche, las vistas son inmejorables.

Otros lugares imprescindibles en Bratislava son la Casa del Buen Pastor, la Catedral de San Martín, la Puerta de San Miguel o el Palacio del Primado. Por supuesto, tampoco puedes olvidarte de pasear por sus calles hasta perderte. El casco antiguo es uno de los más bonitos del centro de Europa, pero el resto de la ciudad no se queda corta. Además, existe una ruta conocida como ruta de la Coronación que te permitirá seguir los pasos del recorrido del festival de la coronación de la emperatriz María Teresa. Unas curiosas coronas doradas que decoran el suelo te guiarán por este maravilloso camino.

Lo dicho, Bratislava es el lugar perfecto para una escapada de fin de semana. Es una ciudad preciosa, con una esencia especial, que podrás visitar en muy poco tiempo y que, al encontrarse muy cerca de otras grandes perlas del centro de Europa como es el caso de Viena, te permitirá viajar a otros puntos sin perder demasiado tiempo. En cuanto al presupuesto, tampoco tienes que preocuparte: su aeropuerto es uno de los más baratos de Europa, así como sus restaurantes. ¿Se puede pedir algo más?

No lo pienses dos veces. La próxima vez que la rutina te acose y que necesites desconectar, apuesta por un destino diferente y enamórate de Bratislava.