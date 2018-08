Los bares más míticos de Madrid

Madrid es ciudad de cultura, de deporte, de arte y de historia. Pero también es ciudad de tapas, cañas, vermús y conversaciones que acaban alargándose más de la cuenta. Cualquier día es bueno para disfrutar de esta parte de la capital española, pero las mañanas de domingo siguen llevándose la palma con diferencia. ¿Quién no ha paseado por el centro y se ha encontrado todos y cada uno de los locales repletos de personas? Ese ambiente castizo, ese Madrid costumbrista, enamora.

Los más amantes de esta tradición del aperitivo o simplemente del placer de disfrutar de unas buenas tapas sabrán que no todos los bares son válidos y, por supuesto, no todos son sublimes. Madrid, como no podía ser de otra manera, cuenta con algunos que han alcanzado ya el nivel de míticos y a los que acuden personas no sólo de todos los rincones de España, sino del mundo. Locales que han pasado a la historia por sus platos y también por los ilustres que han acudido a ellos día tras día. ¿Quieres descubrirlos? ¡Aquí los tienes!

Casa Labra

Casa Labra | Casa Labra

Existen pocos locales con mayor fama que Casa Labra. En pleno centro de Madrid, al lado de Sol, este mítico bar-restaurante fundado en 1860 ha sido frecuentado siempre por las más grandes personalidades de la ciudad y guarda entre sus muros verdadera historia de España. Es conocido por sus recetas de bacalao, especialmente sus ricas croquetas, pero todos y cada uno de sus platos son deliciosos. Eso sí, encontrar sitio para tomar algo rápido es un deporte de riesgo.

Casa Alberto

Casa Alberto | Casa Alberto

Otro de los más conocidos por los madrileños, una parada obligatoria en tu ruta gastronómica por la capital. Fundada en 1827, esta taberna también se encuentra en pleno centro, muy cerca de la Plaza Jacinto Benavente, y es conocida por preparar algunos de los platos más clásicos de la ciudad con un toque especial de sabor, como es el caso de los callos a la madrileña o el rabo de toro. Además, sus cañas, su vermú y sus tapas en barra son inmejorables.

El Brillante

El Brillante | El Brillante

¿Quién no ha oído hablar de los famosos bocadillos de calamares de El Brillante? Prácticamente parece un sacrilegio visitar Madrid y no degustar una de estas maravillas, perfectas para un día en el que necesites que tus pilas se recarguen en un segundo. Fue inaugurado en 1961 y su local, situado en Atocha, se ha convertido en un punto de peregrinaje. Además de sus famosos bocadillos, podrás degustar todo tipo de tapas de comida tradicional.

El Palentino

El Palentino | Pinterest

Si hay un barrio frecuentado por personas de todas las edades, con un ambiente especial y con ese aura de libertad que muchas veces se respira en Madrid, ese es el de Malasaña. Ahí mismo encontramos El Palentino, uno de los bares más míticos no sólo de Madrid, sino de toda España. Es uno de los locales de moda para tomar el vermú o una simple caña con amigos, acompañada de buenas tapas y de un toque que casi nos devuelve al pasado, a los años de la movida. Ambiente inmejorable.

Casa Amadeo

Casa Amadeo | Casa Amadeo

Archiconocida en la capital y en todo el país por sus caracoles. Su fundador fue el encargado de introducir este manjar en la dieta de muchos madrileños y desde entonces cientos de comensales de todos los rincones acuden a su local, situado en el mítico barrio de La Latina, para probarlos y terminar chupándose los dedos. Además, otras muchas tapas de 10 completan la carta de un bar que todo amante de la comida debería visitar.