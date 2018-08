El banco con las vistas más bonitas del mundo, en Galicia

El concello de Ortigueira se encuentra en la provincia de A Coruña, entre Estaca de Bares y el Cabo Ortegal. Hasta ahora, era conocido por su ría y por su marisma de Ladrido, uno de los mayores humedales del norte de España. Sin embargo, gracias a la casualidad, o más concretamente a una fotografía y a una inscripción en un banco de madera, se ha convertido en todo un lugar de peregrinación para los amantes de la belleza. Y es que en su parroquia de Loiba se encuentra el que ya ha sido denominado 'el mejor banco del mundo', o lo que es lo mismo: el de las vistas más bellas.

Todo comenzó hace años, cuando alguien, dicen los lugareños que un turista escocés, escribió en la madera trasera del banco 'the best bank of the world' (obviamente, no se refiere a 'banco' financiero, y banco en inglés es 'bench', pero en Escocía se usa como 'acantilado'). Al final, el juego de palabras fue un acierto. Sin embargo, el salto a la fama es más reciente, y todo por la fotografía que hizo Dani Caxete, un fotógrafo gallego cuya imagen fue elegida entre las mejores fotografías nocturnas del año por el proyecto TWAN. La imagen, titulada 'La noche estrellada coruñesa', fue tomada en agosto del año pasado, a las tres de la madrugada.

La historia conjunta de la foto y la singular frase de su respaldo (hoy, por cierto, tapada por otra inscripción), no tardaron en dar la vuelta al planeta gracias a las redes sociales. Así, de repente, fueron muchos los que decidieron hacer un alto en el camino o una escapada, y ver en persona el maravilloso espectáculo del Atlántico, bien de noche, como en la famosa imagen, o de día. De hecho, con luz solar, el paisaje de este rincón coruñés tampoco tiene pérdida alguna.

El banco está ahí desde el verano de 2009 y los vecinos lo llaman 'O pensadoiro', y es que es un lugar perfecto para sentarse a pensar, a meditar y, sobre todo, a admirar el paisaje hermoso. Acceder a él no es difícil, pero si se quiere ir en coche hay que tener en cuenta que las vías de llegada son estrechas y no del todo asfaltadas. Lo mejor, sin duda, es aprovechar la oportunidad para ir andando, recorriendo a pie una pequeña ruta de senderismo que nos maravillará a cada paso, con el olor a mar en el ambiente y el ruido de las olas contra los acantilados como marco excepcional sonoro.

Por cierto, que si te interesa la fotografía nocturna y quieres ver otras imágenes ganadoras, no dejes de visitar la web del concurso, donde es posible maravillarse con los paisajes bajo las estrellas más impactantes. Eso sí, seguro que ninguno con un banco tan bonito como el de Loido.

