‏Los árboles de Navidad más espectaculares del mundo

‏Nos encanta la Navidad, nos encantan los mercados que se instalan en cada plaza y, por supuesto, nos encantan las luces que bañan las calles de todas nuestras ciudades. Esas pequeñas bombillas que, combinadas, consiguen hacer magia nada más desaparece el sol. No importa si has tenido un día malo o si no te apetece hacer absolutamente nada, pasear rodeado de ese brillo especial que desprenden consigue que se nos contagie el espíritu navideño y la energía del mismo.

‏Pero las luces, por muy extraño que parezca, no son las reinas de la decoración navideña. El dueño de esta corona es, sin duda alguna, el árbol de Navidad. Esos enormes abetos que se decoran con bolas de colores y otros muchos adornos y que suelen terminar coronados con una gran estrella se han convertido en la seña de identidad de esta época del año en prácticamente todos los rincones del planeta. Un elemento que no puede faltar en todas las casas, pero que también está presente en nuestras grandes ciudades.

‏De hecho, parece que ha dado comienzo una especie de competición improvisada, y es que las ciudades más importantes del mundo han comenzado a instalar árboles cada vez más espectaculares. Nosotros hemos hecho un recorrido rápido y hemos rescatado los más increíbles. ¡No te los pierdas!

Árbol de Navidad, Río de Janeiro, Brasil | Wikimedia

‏1.- Río de Janeiro (Brasil)

‏Nos ha dejado sin palabras. Este gigantesco árbol flotante se coloca cada año en Río de Janeiro, concretamente en la laguna Rodrigo de Freitas, llegando a convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos de Brasil en esta época del año.

Árbol de Navidad, Berlín | Wikimedia

‏2.- Berlín (Alemania)

‏Una de las estampas características de Berlín es la de la Puerta de Brandenburgo en plena noche, iluminada. A esta belleza hay que sumarle en Navidad un enorme abeto clásico, precioso y muy elegante.

Árboles de Navidad, Nueva York | Wikimedia

‏3.- Nueva York (Estados Unidos)

‏Es imposible hacer una lista de los árboles de navidad más espectaculares del mundo sin contar con el de Rockefeller Center. Sin duda, una de las imágenes más representativas de la Navidad es la de este abeto y la pista de patinaje sobre hielo que se encuentra en el mismo lugar.

Árboles de Navidad, Washington | Wikimedia

‏4.- Washington (Estados Unidos)

‏Al igual que ocurría con el anterior, no podemos irnos de este ranking sin haber mencionado el árbol nacional que cada año se instala en la Casa Blanca. Su encendido es todo un acontecimiento y todo el mundo sueña con verlo en persona.

Árboles de Navidad, París | Wikimedia

‏5.- París (Francia)

‏París siempre es el lugar a seguir si hablamos de tendencias de moda y con los árboles de Navidad no podía ser diferente. En las Galerías Lafayette, las más famosas de la capital francesa, cada año se instala un increíble árbol que pende del techo. Este año está hecho ¡de dulces!

Árboles de Navidad, Praga | Wikimedia

‏6.- Praga (República Checa)

‏Otro de los rincones más bellos de Europa es, sin duda, Praga. Allí se vive la Navidad con una intensidad especial que también se ve reflejada en su decoración. Su árbol, situado en la Plaza de la Ciudad Vieja, te encandilará por completo.