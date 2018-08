Wizarding World of Harry Potter, el parque temático para los fans del joven mago

Harry Potter desata pasiones alrededor del mundo. Son muchas las personas que, desde que salió la primera película, se convirtieron en fans fieles de este joven mago. Es por eso que a lo largo y ancho del planeta podemos encontrar lugares y objetos ambientados en dichas películas. Y uno de esos lugares es el Wizarding World of Harry Potter, un parque temático dedicado exclusivamente a este personaje y su mundo.

En realidad, este mundo mágico de Harry Potter se divide en dos parques: el Universal’s Islands of Adventure y el Universal Studios Florida. Y ambos forman parte del Universal Orlando Resort. Es en el primero en el que podrás hacer uso de la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Y gracias a ello podrás entrar en el castillo de Hogwarts, a los pies del cual se encuentra la aldea de Hogsmeade.

Podrás caminar por pasadizos, corredores y aulas del Colegio de Hogwarts. Y visitar lugares emblemáticos como la oficina de Dumbledore, la sala de Gryffindor o el salón de Defensa contra las Artes Oscuras. Pero eso no es todo, sino que también podrás ver la Galería de Retratos, volar por encima de la cabaña de Hagrid o sobrevolar el castillo acompañado de Harry Potter.

Seguramente nunca antes habrás visto un castillo tan bien ambientado. Y un parque, en general, que también lo está. Lo cierto es que todo está tan bien logrado que durante las horas que estés allí te sentirás un personaje más de Harry Potter. Sobre todo si decides, además de montar en la atracción y recorrer y sobrevolar la zona, ir un paso más allá. Si lo deseas, podrás almorzar o cenar en Three Broomstick, donde verás sombras de duendes que trabajan, búhos que vuelan y escobas que van limpiando. Y también podrás comprarte dulces en Honeydukes, la pintoresca tienda de la que podrás salir con las tan conocidas ranas de chocolate, con jelly beans o grageas con los sabores de Bertie Botts.

Hedwig, la lechuza de Harry Potter | Hedwig

Absolutamente todo está diseñado al milímetro. Por eso a cada paso que des podrás ver verdaderos detalles de las películas y los libros. Por ejemplo, si miras detenidamente las vitrinas localizarás una réplica del vestido de color púrpura que lleva Hermione en la cuarta película. Y como éste, muchos otros detalles pensados exclusivamente para los fans del famoso mago.

Son muchas las atracciones que encontrarás por Hogsmeade y el resto del parque. Que por cierto, la aldea también está muy bien preparada. Sus calles están adoquinadas, los tejados están cubiertos por un manto de nieve y hay, incluso, personas viviendo allí. Pero continuando con las atracciones, debes saber que algunas hacen un gran uso de la tecnología. Es por eso que en Harry Potter y el Viaje Prohibido podrás hasta manejar tu propia escoba.

Por último, vamos a hacer mención al segundo de los parques que hemos nombrado antes: el Universal Studios Florida. Puede que creyeses que con lo anterior tenías suficiente para disfrutar de uno o varios días inolvidables. Pero aun te quedaba saber que, en el otro parque, podrás entrar a Diagon Alley y divertirte con atracciones multidimensionales. Además, también vivirás experiencias mágicas que te harán sentirte como un mago más.