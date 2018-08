La vuelta al mundo en 7 snacks que querrás comer

Para muchos, un plan imperdonable en cualquier viaje al extranjero es acercarse a una tienda de golosinas y chocolates y probar los más raros y pintorescos que encuentre. No solo por el amor hacia el chocolate o los snacks salados, sino por aventurarnos en nuevos gustos y sabores con un punto bizarro y, sobre todo, sorprendente. Estos son algunos de los que no te puedes perder.

1. Australia. Si viajas hasta Australia y te gusta el chocolate, será complicado que te puedas resistir a las Tim Tam, unas chocolatinas que son de las más famosas del país y que se encuentran en su versión clásica, como pequeños sándwiches de bizcocho y chocolate, como con otros rellenos. Eso sí, siempre chocolateado desde 1964.

2. Noruega. Los hemos probado y podemos jurar que son adictivos. Los Smash! Son unos snacks de Noruega y Finlandia que consisten, básicamente, en unas patatas con harina de maíz, todo ello recubierto de chocolate con leche. La forma cónica recuerda a los 3D y no se puede parar de comer. Son de Trondheim y los crearon en 1988.

3. Estados Unidos. Ya te hemos contado que allí existe incluso un parque de atracciones con sabor a chocolate, el de Hershey’s. Además, puedes hacerte con chocolatinas locales como la Symphony, que se trata de una tableta con almendras y chips de toffee dentro de cada onza.

4. Tailandia. Originales sin duda, las Potato Spicky de Tailandia son patatas fritas, sí, pero en vez de tener la forma de siempre, se venden como pequeños tubitos, como si fueran barquillos. Además, las hay de diferentes sabores, como queso, cebolla, barbacoa... y siempre en cajas de cartón.

5. Sudáfrica. Los amantes de la menta tienen allí una chocolatina que les costará no querer probar: la Peppermint Crisp. Su relleno está compuesto por pequeños filamentos tubulares de menta, todos ellos envueltos en una capa de chocolate con leche. La alternativa africana a los After Eight.

6. China. ¿Caramelos blandos o bombones? Por qué elegir si se pueden tener los dos al mismo tiempo en China, concretamente gracias a los White Rabbit Creamy Candy, que tienen leche, vainilla y que llegan envueltos en un especial papel de arroz que, eso sí, no hace falta comer.

7. Japón. Sí, ya sabemos que en Japón hay todo tipo de chocolatinas de sabores raros para un paladar occidental; pero en cuanto a salados, tampoco se quedan atrás. Por ejemplo, estos Doritos cuyo sabor es, nada menos, que queso Camembert (también disponible con Camembert y jamón). ¿Qué pensarán en Francia?

8. Malta. El snack más pintoresco de la isla mediterránea es una bebida, el refresco Kinnie, que se creó en 1952 y que por su sabor nos recordaría a licores como el Campari o el Jagermeister, y todo porque es una mezcla de naranjas con especias y otras hierbas aromáticas.

9. Finlandia. Populares por toda Escandinavia, Los Salmiakki no son para todos los paladares. Se trata de un regaliz salado, con un punto picante. Se encuentra en diferentes formatos y se podría decir que es una chuchería para adultos, por su fuerte sabor. Apropiado para climas complicados.

10. Israel. Los Bissli son los snacks más populares de Israel. Los hay de diferentes formas y sabores, aunque llaman mucho la atención los de falafel por su exotismo. Además, de barbacoa, pizza, cebolla... En bolsitas como las clásicas patatas y complicados de dejar de comer.