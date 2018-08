Vuela a Australia gratis y pasa la noche en un dormitorio flotante de la Gran Barrera de Coral

Cada vez que oímos hablar de alguna iniciativa que nos llega del Pacífico Sur es inevitable ponerse a soñar con esos destinos tan asombrosos. Allí se encuentra el paraíso turístico más remoto del mundo, archipiélagos con forma de hongo e incluso el considerado el mejor chiringuito del mundo: el Cloud 9, en una pequeña plataforma en medio del océano. Y ahora, otra plataforma se suma al listado.

No es un bar, sino una habitación de hotel. O, más concretamente, un dormitorio para cuatro personas flotante, el único de este tipo en uno de los rincones más impresionantes del planeta por su diversidad y riqueza de fauna y flora: la Gran Barrera de Coral Australiana. Y no, aquí no hay que pagar una gran suma para poder dormir en él. De hecho, es una suite que se puede disfrutar completamente gratis. El único precio: ganar un concurso, el que ha creado Airbnb en colaboración con Disney Pixar.

La plataforma online y la productora cinematográfica quieren celebrar así el estreno de Buscando a Dory, la secuela de la exitosa Buscando a Nemo, del que se espera que sea el mejor estreno de la historia de la firma de animación. Para ello, han creado un alojamiento que es el primero que se lleva a cabo sobre la Gran Barrera de Coral, que es el escenario en el que se desarrolla la película de dibujos animados.

Se trata de un apartamento con dormitorio doble, litera y zona de descanso. Se complementa con zonas de uso en tierra firme, como un comedor al aire libre que permite cenar junto a la playa, al lado de una gran zona de proyección donde, cómo no, se podrán ver las aventuras de los peces cinematográficos. Además, el dormitorio sirve de base perfecta para el buceo, en el caso de que el ganador y sus tres acompañantes quieran realizar una inmersión.

Podrán contar con los consejos de un equipo de biólogos marinos y un pescador local que vive en el arrecife. De este modo, podrán conocer mejor la realidad del mismo, así como llamar la atención de la necesidad de respeto al ecosistema y mejora de su conservación, al ser un lugar en peligro por el cambio climático. Con una extensión de 34.870.000 hectáreas (similar al tamaño de Japón), la Gran Barrera de Coral es el primer arrecife reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

¿Y qué hay que hacer para ganar esta oportunidad? Lo primero, entrar en la ficha que el apartamento tiene en la web de Airbnb. Luego, tan sencillo como apuntarse y escribir un pequeño texto sobre 'por qué perteneces a la Gran Barrera de Coral', como los personajes del fime. El viaje a Australia también está contemplado como parte del premio. Por cierto, que entre las normas de la casa se encuentran las siguientes:

1. Nada de chistes sobre peces payaso.

2. Proteger las anémonas.

3. Hablar balleno.

4. Buscar la legendaria almeja gigante.

5. Localizar las 13 tortugas marinas de la zona.

6. Dormir con el equipo de buceo si eres de los que se cae de la cama.

7. No gritar a las focas, es seguro que no van a entenderte.

Más información:

Airbnb