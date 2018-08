Visita los volcanes dormidos más impactantes del planeta

No hay amante de la aventura que pierda la oportunidad de experimentar con la adrenalina que supone visitar lugares extremos del planeta. Entre estos destacan los volcanes, especialmente aquellos que se encuentran dormidos, que no extinguidos, y que los propios científicos no saben cuándo volverán a despertar y escupir lava, fuego y rocas, si es que lo van a volver a hacer algún día.

Llevar a cabo una ruta por los volcanes dormidos más impresionantes del planeta nos permite, además, visitar regiones naturales asombrosas, en las que sus caminos cambian de color a cada tramo, y que nos muestran una flora y una fauna endémica muy original y curiosa. Es decir, un viaje del todo diferente.

Estos son los que puedes visitar. Cuidado, si los despiertas, tendrás que ser rápido para ponerte a salvo.

Monte Kelimutu, Indonesia. En la Isla de Flores yace un volcán con tres lagos que cambian de color: uno es azul intenso; otro, azul turquesa; y otro, café con leche. Esto se debe a un fenómeno científico que se ha convertido en el encanto del Kelimutu. Tiene miradores en la cima, forma parte de un Parque Natural (entrada 1,50 € al cambio) y dicen que el mejor momento es de madrugada.

Teide, España. Cuando el volcán Calbuco entró en erupción, todos miraron al Teide, ya que el de Tenerife es muy parecido al ecuatoriano. No se espera que pase a corto plazo, pero está dormido. Para subir hasta el pico del Teide es necesario tener un permiso. Subir a la montaña en sí se puede hacer a pie a través de un único sendero que parte de Montaña Blanca, junto a la carretera, cuyo trazado requiere de casi seis horas de camino; o en teleférico y luego un recorrido de poco más de 200 metros para el que es necesario un permiso (gestionado a través de la web de Parques Nacionales).

Monte Kilimanjaro, Tanzania. Es el pico más alto de África (5.895 m.s.n.m.). Forma parte del Parque Nacional del Kilimanjaro, que está muy cerca de la frontera con Kenia. Subir a la cima es posible a través de sus rutas más comunes: la Marangu o la Machame, que nos llevará aproximadamente 7 días. Es obligatorio ir con guías autorizados.

Volcán Irazú, Costa Rica. Es el pico más alto del país (3.432 metros) y se encuentra en el Parque Nacional Volcán Irazú, en Cartago (a hora y media del aeropuerto). Lo más económico es ir en bus desde San José, pero si no te importa gastarte 100 € aprox., siempre se puede hacer en taxo. El parque está abierto todos los días del año de 8 a 15.30 h., pero se recomienda ir muy temprano para evitar las colas. La entrada vale alrededor de 12 € y cuenta con los llamados programas Fun Adventure, para disfrutar aun más la experiencia con actividades paralelas.

Monte Fuji, Japón. Solo hacen falta unas zapatillas y ganas de subir a lo más alto de este volcán, que erupciona cada 300 años. Símbolo sagrado de los japoneses, tiene en su base lagos, cascadas y grutas. Para subir y bajar son necesarias unas 10 horas, de ahí que se recomiende hacerlo en verano. En sus alrededores, el Museo de arte Itchiku Kubota o el Parque Hana no Miyako. Muchas cosas interesantes como para solo llevar en la agenda la ascensión.

Volcán Misti, Perú. La última vez que mostró actividad este volcán fue en 1870. El Misti, símbolo de la región de Arequipa, se eleva a 5.825 m. Un poco de alpinismo (en este caso, andinismo) es necesario para llega a la cumbre y conocer el cráter, desde donde se observan el valle del río Chili, los volcanes Chachani y Pichu Pichu, la Ciudad Blanca... En el ascenso hay que tener cuidado con las culebras y las tarántulas.