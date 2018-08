Versalles estrena cascada de 40 metros de altura

No todo lo que nos llega de Francia este verano en materia de turismo tiene relación con el fútbol. Lo último, de hecho, es algo palaciego, diferente y, sobre todo, espectacular. Nos vamos al Palacio de Versalles, a no demasiada distancia de París, para encontrarnos con toda una cascada artificial, un salto de agua de 40 metros de altura, es decir, aproximadamente el equivalente a doce pisos, que ya hace furor. ¡Y eso que apenas lleva unos días expuesta!

Se ha estrenado esta semana y la han instalado en los jardines del palacio, concretamente en el Gran Canal, que es una de las zonas más importantes y más visitadas de lo que fue el centro del Imperio Francés. Se trata del mayor estanque del recinto, en forma de cruz y construido entre 1666 y 1679 por André Le Nôtre, con una anchura de 62 metros y que cubre 24 hectáreas. Allí destaca imponente esta nueva obra, una cascada que es fruto de la imaginación del artista islandés Olafur Eliasson, conocido en Francia por haber colaborado, entre otros, con firmas de moda del país como Louis Vuitton.

La cascada de 40 metros no se ha colocado porque sí. El motivo es la tradicional exposición de arte contemporáneo que tiene lugar en Versalles anualmente. Se ha hecho posible gracias a la instalación de un gran canal de acero, por donde sale agua, como si fuera una manguera rígida, a través de una plataforma situada en la parte superior, más ancha y rectangular. El efecto del agua cayendo sobre la estatua de los caballos del propio estanque es espectacular.

"En vez de limitarse a consumir y maravillarse por la grandeza de Versalles, les pido que ejerciten sus sentidos, que abracen lo inesperado, que vaguen por los jardines y que sientan cómo el paisaje toma forma a través de su movimiento", escribió el artista islandés sobre su proyecto.

Si te interesa ver en directo la obra de Eliasson tendrás que programar cuanto antes una escapada a París. No hay prisa, pero tampoco lo dejes para muy tarde, ya que solo estará expuesta y en funcionamiento hasta el próximo 30 de octubre. A ella se le añaden otras dos instalaciones que irán rotando durante los próximos meses que convertirán la zona en un glaciar, gracias a bloques de hielo y otras soluciones artísticas.

No es la única obra 'pop up' que habrá en París este verano. Hasta el próximo 27 de junio, los que se acerquen al museo del Louvre podrán comprobar cómo, si miramos al edificio de frente, por el lado en el que se encuentra la famosa pirámide de cristal que diseñó I. M. Pei, hay una gran lona que la ha hecho desaparecer. No es que no esté, sino que se trata de un efecto óptico. Un gigantesco vinilo provoca el efecto de anularla y de no ver lo que hay detrás, y parece que estuviéramos ante el museo tras la Segunda Guerra Mundial.

Esta es una instalación del artista callejero JR. Forma parte de su obra Unframed, que desarrolla en espacios públicos de todo el planeta. Hay que darse prisa para disfrutar de una visión única del museo parisino.

Más información:

Turismo de Francia

Palacio de Versalles