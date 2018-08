Tres mares, un mismo destino

Israel tiene más de 270 kilómetros de costa, playas maravillosas, y un patrimonio que apabulla. Y más, porque si eliges este país como destino vas a poder pasar unos días de sol y playa, no en un mar, sino en tres.

El mar Mediterráneo, el mar Muerto y el mar Rojo, e infinitas posibilidades de ocio que van desde el relax más absoluto, al turismo de salud, pasando por la práctica de los mejores deportes náuticos. Estamos hablando de un país con mucha magia, un país en el que además de reencontrarnos con nuestra historia, vamos a poder disfrutar de la playa y el mar. No de un mar, sino de tres.

Netanya. Mar Mediterráneo | Turismo de Israel

Nos vamos de vacaciones. Y no importa en que época del año. Las playas del mar Rojo son ideales siempre, y si eres un amante del buceo o del snorkel, muchísimo más. Hay una enorme riqueza de vida submarina en los arrecifes del golfo de Eilat, una de las ciudades más punteras de Israel.

Tampoco aquí importa la época del año. Si lo que quieres es cuidarte, el mar Muerto es un destino perfecto, porque no hay una experiencia más increíble que la de flotar en sus aguas saladas o cubrir tu cuerpo de lodo, con un lodo que dejará tu piel como nunca la has tenido. A orillas del Mediterráneo, la capital Tel Aviv, es el destino de moda, y no solo por sus playas y su buen ambiente, sino también por su patrimonio y su gastronomía. Tel Aviv es hoy por hoy “la capital más cool del Mediterráneo”.

Elijas el mar que elijas, vas a disfrutar como nunca.

El Mar Rojo y los deportes náuticos

Israel cuenta con 13 kilómetros de costa en el mar Rojo, un territorio pequeño, pero con una gran oferta de ocio. Gracias a una temperatura media superior a 22ºC y a que luce el sol los 360 días al año, Eliat, la ciudad a orillas de este mara, se ha convertido en uno de los destinos más solicitados del país. Esta ciudad, famosa por el turismo de compras, cuenta con propuestas de ocio para todos. Porque además de disfrutar de jornada de mar y playa, si quieres vivir la aventura, vas a poder bucear entre pecios y corales, hacer esquí acuático, deslizarte a toda velocidad en bananas, navegar en kayak o hacer snorkel con delfines en el singular Dolphin Reef.

Y los que no quieran mojarse, pueden visitar el Acuario de Eilat y su observatorio marino. Con ventanas a seis metros por debajo del nivel del mar que permiten observar la enorme biodiversidad del arrecife de coral del golfo..

Y más, naturaleza, en este caso, la que se aprecia mirando al cielo con prismáticos. Eilat se encuentra en una de las principales rutas migratorias de aves del mundo, así que, levantando la vista, en determinadas épocas, es posible observar a las diferentes especies de aves que utilizan este “espacio aéreo” de Israel como autopista.

Observación aves. Eliat | Turismo de Israel

Y a poca distancia del mar Rojo, en las montañas del sur de la ciudad y en el desierto del Negev, también vas a poder practicar todo tipo de deportes como senderismo, ciclismo, paseos en camello e incluso escalada en roca o rapel.

Mar Muerto, un balneario natural

Mar Muerto | Turismo de Israel

Viajamos al “balneario más bajo del mundo” y es que las aguas del mar Muerto, son el punto más bajo del planeta, a 428 metros por debajo de nivel del mar, y no solo eso, sino que son famosas por sus beneficios y por sus propiedades terapéuticas.

Lo más curioso de este mar es la gran concentración de sal de sus aguas y la combinación de magnesio, sodio, potasio y bromo; y el lodo negro que recorre la costa; con efectos beneficiosos para la salud, como la mejora de la circulación, la cura de las alergias y la revitalización de la piel, unas propiedades de las que vas a disfrutar en las playas de Kalya, Ein Gedi y Ein Bokek.

Mar Muerto | Turismo de Israel

Además, muchos de los establecimientos de la zona ofrecen spa, masajes, tratamientos y terapias con productos naturales procedentes del mar Muerto.

En esta zona de Israel, vas a poder combinar una jornada de relax con la visita a uno de los enclaves de mayor valor patrimonial, histórico, arqueológico y paisajístico de Israel: el Parque Nacional de Masada. Imprescindible.

Desde lo alto de la fortaleza de Masada, a la que se accede a través de un funicular o subiendo por el camino de la Serpiente, las vistas del mar Muerto son simplemente impresionantes. Estamos en los restos arqueológicos del palacio de Herodes, en las ruinas de su ciudadela y los baños romanos. Una cita con la historia que no debes pasar por alto.

Los amantes del turismo activo también tienen alternativas como, por ejemplo, un paseo en jeep en el monte Sdom o en Metzoke Dragot.

Las playas del Mediterráneo y Tel Aviv

Tel Aviv | Turismo de Israel

Algunos de los mejores arenales de Israel se encuentran en Tel Aviv, una ciudad que hay que conocer. No en vano es, hoy por hoy, la capital más cool del Mediterráneo. Playas de ensueño nos esperan aquí, como la playa Gordon-Frishman beach, punto de reunión de la gente moderna de la ciudad, Dolphinarium con música en directo cada semana, la Hilton beach punto de encuentro de la comunidad LGTBI de la ciudad o Alma beach, el lugar ideal para relajarse y descansar.

Tel Aviv | Turiso de Israel

Pero además de playas, también hay algunos enclaves históricos que no te puedes perder, como el barrio de Jaffa y su puerto, la Ciudad Blanca y sus 5.000 edificios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también saborear su deliciosa gastronomía y disfrutar de una vida nocturna vibrante. No te lo puedes perder.

