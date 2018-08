Transilvania también quiere un hotel de cuento de hadas

Sí, no lo podemos evitar, es hablar de Transilvania y nuestra mente, lo queramos o no, se nos marcha directamente a los castillos, los escarpados montes y precipicios y, cómo no, a la figura de Drácula. También, porque os hablamos de ellas hace poco, a las horripilantes tazas de souvenir que se venden a los pies del propio castillo del conde más famoso de Rumanía.

Sin embargo, Transilvania quiere cambiar su imagen y demostrar que, además de sus bellezas naturales, también hay espacio para historias de cuentos de hadas y no de terror. Es lo que están consiguiendo con un proyecto muy especial: el del hotel Castelut de Lut, también en las montañas pero con un diseño que nos recuerda a los cuentos de hadas, princesas, gnomos y simpáticos animales de bosques (incluso a Shrek).

Algunos ya lo han bautizado como 'la casa rumana de Blancanieves', y es que los edificios de los que se compone este curioso hotel recuerda a los que crearon los dibujantes de Walt Disney para la película de animación sobre el famoso cuento. Pero no, es más que una casa, concretamente se trata de 10 pequeñas villas, las que componen el hotel más atípico.

Claro que aun no hay huéspedes en él, ya que el hotel aun no está terminado (se espera que abra sus puertas en unos meses). Sin embargo, es tal la curiosidad que ha levantado la construcción, que por fuera está prácticamente terminada, que ya se han habilitado excursiones para visitar lo que para muchos es un parque temático en miniatura.

Las casas, con techos ondulados que se arrastran por las paredes inmaculadamente blancas casi hasta el suelo, han sido construidas solo con materiales de la zona y 100% ecológicos, como la arcilla, la paja, la arena o la madera. Sus dueños, Gabi y Razvan Vasile, han informado que en las habitaciones todos los muebles serán de madera y habrá chimenea de leña para mantener el calor del hogar.

La gastronomía del hotel también contará con los mejores manjares de la dieta de Transilvania. Algunos ya han podido degustarla, y es que el hotel, como escenario único que es, ya ha celebrado en sus jardines bodas, sesiones de fotos e incluso representaciones teatrales. Todo un acierto que cambia la imagen de Transilvania que tenemos en la cabeza.

Más información:

Hotel Castelut de Lut