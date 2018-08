La transformación del Lower Manhattan de Nueva York

Seguro que te interesa

La zona del Lower Manhattan, que era en la que se situaban las Torres Gemelas fue, sin duda, la más afectada. Pero el mundo y Nueva York, por supuesto, miran hacia el futuro, y donde antes hubo destrucción ha emergido un nuevo barrio que se ha revitalizado con nuevos hoteles, restaurantes, centros comerciales y nuevas infraestructuras.

Uno de los nuevos símbolos de la ciudad es (o eso al menos lo pretende) Oculus, la estructura construida por el arquitecto español Santiago Calatrava, que acoge una estación de tránsito en un gigantesco centro comercial, el Westfield World Trade Center.

El World Trade Center, desde abajo | Agencias

La obra arquitectónica, inaugurada el año pasado, se completó con siete años de retraso y un coste de 3.900 millones de dólares, una cifra que dobla el presupuesto inicial y que la convierten en la estación de trenes más cara del mundo. Se trata de una plataforma multimodal con capacidad para atender a 200.000 viajeros diarios que van a Wall Street o a otras zonas de la metrópoli. El World Trade Center Transportation Hub conecta a los visitantes con 11 líneas de metro así como los trenes PATH a Nueva Jersey, Battery Park City Terminal de Ferry, Brookfield Place y el complejo del World Trade Center. El lugar crea una conexión subterránea que se extiende entre Brookfield y Fulton Center.

Si tienes pensado viajar el próximo año, tanto por placer como por negocios, podrás encontrarte nuevos hoteles, como The Beekman, un hotel de la cadena Thompson Hotel, que abrirá al público a finales de agosto. El hotel cuenta con 287 habitaciones, incluyendo suites en áticos y un original claustro de cristal de nueve pisos de altura. El lujoso Four Seasons New York Downtown, que abrirá a finales de septiembre, contará con 189 habitaciones y suites, situado a una manzana del World Trade Center. El hotel incluirá un spa urbano, además de un nuevo restaurante, llamado CUT y dirigido por Wolfgang Puck.

Si prefieres alojarte en un apartamento, el AKA Wall Street, ofrece 132 apartamentos de larga estancia completamente amueblados, o el Conrad New York, con 463 suites de lujo con vistas al río Hudson.

El centro comercial Brookfield Place | The Urban Hunter Project

Y como Nueva York es el paraíso de las compras, no podían faltar las tiendas y los centros comerciales. Así, en esta zona, Fulton Center ofrece una gran variedad de productos hechos a mano de marcas como NYS Collection, Moleskine y Tiecoon. A lo largo de la ribera del río Hudson, Brookfield Place, que abrió en 2015 alberga lujosas marcas como Diane von Furstenberg, Michael Kors, Lululemon y un Saks Fifth Avenue con unos 7.900 metros cuadrados. El centro comercial Westfield World Trade Center acaba de abrir con alrededor de 60 tiendas, y con más de 40 tiendas con apertura estimada a finales de año hasta ocupar 34.000 metros cuadrados. Entre las marcas que abrirán próximamente se encuentran Apple, Under Armour, Kate Space y Lacoste.

Pero no sólo de compras vive el hombre, y si vistas esta zona de la Gran Manzana, podrás visitar la torre de 541 metros de altura del One World Trade Center, el edificio más alto en el oeste del

hemisferio y hogar del One World Observatory. Además, para homenajear este aniversario, el National September 11 Memorial & Museum abrirá una nueva exposición Rendering the Unthinkable: Artists Respond to 9/11 el 12 de septiembre.

En 2015, el SeaGlass Carousel, un tiovivo que simula una pecera, abrió en Battery Park, que se suma a la ampliación del Ellis Island National Museum of Immigration en New York Harbor. Porque la vida sigue.

