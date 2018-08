Los 7 tipos de viajero que te encuentras en un viaje en grupo

Seguro que no te irías con la misma persona a una escapada de una semana por las capitales de Centroeuropa que una de playa en playa por el Caribe; o con los mismos amigos a un fin de semana en Londres u otro en Ibiza, aun siendo todos gente a la que quieres y con los que te lo pasas bien. Y es que el perfil de viajero de cada uno marca mucho, especialmente de cara a crear un grupo de viaje, en el que es fundamental que haya mucha compatibilidad para evitar enfados o que se termine cada uno yendo por libre. Según el viaje, debes primar más un perfil u otro de estos ocho que hemos preparado. Y tú, ¿con cuál te identificas más?

1. El gourmet. Una vez que sabe el destino, lo primero que hace es leerse las guías de restaurantes y las webs especializadas para ver opiniones de otros usuarios, buscando los mejores sitios, los más baratos y donde probar las exquisiteces locales. De hecho, muchas veces escoge el sitio de las escapadas dependiendo de su oferta gastronómica. Y como no hace ascos a comida lowcost, te informará tanto de los mejores lugares como de los rincones más baratos.

2. El buscavidas. Es todo un campeón a la hora de buscarse la vida y salir indemne de todo tipo de imprevistos. Siempre tiene una idea para que el viaje no se trunque o ante un imprevisto, se maneja perfectamente con la gente local aunque no sepa el idioma y de todo el mundo se hace amigo, así como consigue su ayuda casi sin necesidad de pedírsela.

3. El gerente. Se encarga del dinero, lleva las cuentas a las mil maravillas y sabe exactamente en todo momento cuánto se ha gastado y cuánto queda en la bolsa común, así como si se está haciendo un gasto razonable y adecuado. Además, como tiende a ser ahorrador, ya sabe de antes de viajar dónde conseguir chollos, descuentos y el mejor modo de rentabilizar poco dinero para conseguir mucho.

4. El geógrafo. Parece una aplicación de mapas andante, y es que es el que siempre sabe dónde se encuentra el grupo, sin necesidad casi de mirar el plano. Le basta una mirada o dos y ya, memoria fotográfica. Nunca se pierde en el metro, sabe dónde está la puerta de embarque antes que el propio avión y enlaza trasbordos en tren como si nada. Con él, nunca te pierdes.

5. El cultureta. Nada más saber el destino, repasa las exposiciones temporales que habrá, así como los puntos claves en la historia del país, los lugares más representativos y los museos cuyas colecciones no se pueden dejar pasar así como así. Además, se empapa de todo para que no haga falta un guía, solo oírle contar todo lo que ha leído en los últimos meses sobre el lugar.

6. El arrojado. Nunca dice que no a nada y siempre se apunta a todo, así como trata de que todo el mundo se apunte. No hay experiencia a la que renuncie, porque vive los viajes con toda la intensidad, se trate de lo que se trate, para así poder contar todo con todo lujo de detalles a la vuelta. Imposible aburrirse a su lado y es incombustible de la mañana a la noche.

7. El relajado. Está de vacaciones y lo que quiere es, ante todo, descansar. No pasa nada si se duerme algo más de la cuenta y no se sale tan temprano, o si nos tumbamos muchas horas en la playa o la piscina sin hacer nada. Se disfruta también de la inactividad y no quiere agobios, sino ir eligiendo planes que, ante todo, le permitan volver a casa muy relajado.