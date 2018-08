Sensoria, un mundo encantado a los pies de un volcán

Sensoria no solo es la puerta de entrada al volcán activo más grande de Guanacaste y su majestuoso cráter, sino también un tesoro natural y uno de los espacios más impresionantes de Costa Rica. Lo que ya es difícil en un país donde la naturaleza lo invade todo. Estamos en el Parque Nacional Rincón de la Vieja a los pies de un volcán de 1.916 metros sobre el nivel del mar. Un lugar donde además de fumarolas, lagunas cataratas y bosques primarios, existe una gran variedad de ecosistemas y de paisajes impresionantes.

El recibimiento no puede ser mejor. Después de pasar por lo que parecen ser los campos secos sin fin de Guanacaste, nos encontramos de repente en un frondoso bosque, alto y verde, con un zumo de fruta recién exprimido en las manos. Es el comienzo de la aventura en Sensoria.

Es simplemente embriagador dejarse llevar por los senderos de la selva, disfrutando de rincones en los que brilla el agua de un color azul celeste intenso, entre piscinas termales deliciosamente cálidas, y con el sonido de las cascadas como telón de fondo. Con la oportunidad de ver algunos de los animales que habitan en esta área protegida de Costa Rica, en la falda del volcán Rincón de la Vieja.

Sensoria es un mundo encantador, donde la naturaleza y el agua nos brindan un entorno de ensueño a través de exuberantes colinas y cascadas. Un lugar en el que se puede nadar en piscinas semi termales naturales, después de caminar a través de la selva tropical entre altísimos árboles, vides, bromelias, musgos y orquídeas. Un atractivo turístico, ubicado en la sección norte de las faldas del Volcán Rincón de la Vieja, en un Bosque Tropical Lluvioso primario que colinda con el Área Conservación Guanacaste y con el Parque Nacional Rincón de la Vieja, lo que lo convierte en un lugar lleno de vida silvestre.

No hay nada como disfrutar de una caminata de 3 a 4 horas por senderos perfectamente señalizados pero que requieren estar en buena forma física ya que incluyen algo de escalada. Un recorrido que permite bañarse en dos cataratas de aguas azules, en tres piscinas naturales de aguas termales y pasar por el interior de un cañón en el que se ocultan dos cataratas de agua caliente que caen en una piscina natural. Si existe el paraíso no será muy diferente a esto, no cabe duda.

Pero si lo tuyo no es caminar, ni aventurarte por zonas vírgenes y volcánicas, tienes la opción de descansar y relajarte en la zona “Sanum per Aquam” en medio de un río termal, donde te darán un masaje con arcilla volcánica. Tampoco está nada mal como experiencia.

Sensoria se encuentra cerca de las zonas turísticas de Península de Papagayo, Península de Santa Elena y de las playas de Guanacaste. Para conocer algo más que las bellísimas playas de Costa Rica y vivir la esencia volcánica del país.

Sensoria es un proyecto sostenible y ecológico. La energía proviene de paneles solares y participa en programas de investigación enfocados a preservar los bosques primarios, además de fomentar el empleo a las comunidades cercanas. Un tour ideal para los que deseen pasar el día rodeados de naturaleza y de deliciosas aguas termales. Una aventura increíble y un paraíso sorprendente y mágico.

Más información:

Sensoria. Tierra de Sentidos