Las 7 rutas imprescindibles por Estados Unidos

Pocas opciones son más apetecibles que un viaje por carretera con tus mejores amigos, con tu familia, con tu pareja o, incluso, contigo mismo. Perderte por caminos que son una obra de arte y acabar encontrándote en esos lugares que jamás pensabas visitar y que ahora siempre llevarás en tu corazón. Una oportunidad única de conocer mejor los diferentes lugares del mundo y, por supuesto, de conocerte mejor a ti.

Cualquier lugar es bueno para hacer uno de estos viajes, pero si hay un país ideal para realizar cientos de rutas, a cada cual más espectacular y diferente, ese es Estados Unidos. Gracias a sus interminables carreteras, que te regalan paisajes de todo tipo, su fama ha llegado a puntos insospechados y a día de hoy existen pocos viajeros que no sueñen con realizar uno de los típicos ‘road trips’ que hemos visto en las películas desde pequeños.

Algunas más famosas que otras, pero todas ellas igual de impresionantes y gratificantes para aquellos que las completan. Si buscas un viaje diferente, único y en el que el comandante seas tú, no te pierdas estas rutas imprescindibles por Estados Unidos.

Ruta 66

Ruta 66 | Pinterest

Imposible empezar por otra que no fuera la ruta más mítica no sólo de Estados Unidos, sino del planeta Tierra. Millones de personas la han recorrido desde su apertura en 1926 y han conseguido que se convierta en uno de los viajes más deseados por aquellos que buscan explorar todos los rincones del mundo.

Une Chicago con la famosísima playa de Santa Mónica y pasa por algunos de los lugares más conocidos del país, como el Gran Cañón. Además, si la recorres de arriba a abajo podrás conocer el lado más clásico y retro de Estados Unidos, parando en moteles en los que te sentirás parte de otra época y comiendo en los típicos restaurantes de carretera.

Pacific Coast Highway

Pacific Coast Highway | Pinterest

Ninguna alcanza en fama y nombre a la Ruta 66, pero este tramo de la California State Route 1 ha conseguido atraer a muchos viajeros en los últimos años. Una carretera por la que tendrás que pasar si quieres ir hasta Los Ángeles desde puntos como San Francisco y en la que disfrutarás de unas de las vistas más impresionantes del país.

El inmenso Pacífico, los pueblos por los que pasarás y las montañas te dejarán completamente enamorado de California. No te agobies con el viaje, disfruta de lo que te regala y aprende a valorar cada instante en la carretera. Estarás viviendo un sueño.

Ruta 61

Ruta 61 | Pinterest

Otra de las que se acercan a la Ruta 66 en lo que a fama se refiere es la Ruta 61. Sigue el curso del Misisipi hasta llegar a la ciudad de Nueva Orleans. Con este dato imaginarás que se trata de un viaje que enamora a los amantes de la música, especialmente a aquellos cuya banda sonora es el jazz o el blues.

Pero no sólo podrán explorar el nacimiento de estos géneros en Estados Unidos, sino la propia historia de la música del país a través de los 10 estados por los que pasa la carretera. ¿No puedes vivir sin música? Tampoco podrás vivir sin recorrer los miles de kilómetros de esta ruta.

Ruta 2

Ruta 2 | Pinterest

Si buscas un viaje largo en el que reflexionar, comprobar cómo cambia el terreno de una costa del país a otra y visitar lugares increíbles, la Ruta 2 está pensada para ti. Como ya se ha mencionado, cruza Estados Unidos de una costa a otra, concretamente desde Washington hasta Maine, contando con un total de más de 4000 kilómetros.

Una manera increíble de conocer un poco mejor aquellos lugares de Estados Unidos que no suelen aparecer en las guías turísticas y, además, explorar también el sur de Canadá. No apta para personas que no adoren pasar horas y horas al volante.

Blue Ridge Parkway

Blue Ridge Parkway | Pinterest

Naturaleza, naturaleza y más naturaleza. Eso es lo que encontrarás en esta ruta de unos 800 kilómetros que atraviesa Virginia y Carolina del Norte, pasando entre los famosos Montes Apalaches. En cualquier momento del año el paisaje es inmejorable, pero si tu viaje coincide con otoño quedarás enamorado de los tonos dorados de sus árboles.

Como ocurría con la Ruta 2, supone una oportunidad increíble de conocer lo más profundo de Estados Unidos, incluidos lugares que jamás encontrarás en las típicas guías turísticas.

Ruta 163

Ruta 163 | Pinterest

Una de las más cortas del país, pero también de las más recomendables. Si te gusta el cine Western y has visto todas las películas habidas y por haber, la ruta 163 te está llamando. Esta carretera, que recorre una parte de Arizona, te permitirá visitar todos esos escenarios que ya has visto en la gran pantalla.

¿Un consejo? No pases de largo. Piérdete por la zona, conócela, toca la tierra, siente el lugar y la historia que tiene. Te marcará para siempre.

Hana Highway

Hana Highway | Pinterest

Por último, otra de las rutas más cortas de Estados Unidos y también una de las menos conocidas, pero igualmente espectacular. En la isla de Maui, en Hawaii, esta carretera une las ciudades de Kahului y Hana y presenta un panorama inigualable. Sus paisajes son de los más bonitos que verás en toda tu vida.

Eso sí, no es apta para personas que se mareen con facilidad. El terreno no permite que sea una carretera plana y recta como puede ser la Ruta 66, aquí la aventura es tu fiel compañera.

Otras muchas rutas se nos quedan por el camino, pero sería imposible hablar de todas y cada una de ellas. Estados Unidos es un país para recorrer por carretera, para vivir, para experimentar en tu propia piel. Cualquiera de estas rutas que unen rincones de una y otra punta son válidas para vivir una experiencia única. Piérdete y encuéntrate. Conócete. Vívete. Conviértete en una de las almas que han crecido gracias a un ‘road trip’ revelador.