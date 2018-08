Los rincones de Nueva York para amantes del beísbol

El Yankee Stadium y el Citi Field acogerán más de 80 partidos de los New York Yankees y de los Mets durante la temporada 2016 de béisbol. Son el epicentro de los amantes de este deporte en Nueva York, pero no el único rincón en el que es posible palpar la emoción y la afición que hay en Estados Unidos en general, y en la Gran Manzana en particular, por este deporte tan genuinamente americano. Antes del encuentro o después, la agenda de los beisboleros se completa con una gran variedad de actividades, muchas de ellas en torno a los estadios.

En el de los Yankees, en el Grand Consourse, ubicado en el sur del Bronx, se conjuga deporte con todo tipo de artes. Estas son las principales actividades que te permitirán vivir Nueva York como si fueras un fanático más de los Yankees:

Si lo que buscas es disfrutar y aprender, nada como apuntarte a alguno de los tours sobre la historia del béisbol y sus lugares emblemáticos, o entrar a disfrutar de los museos. Por ejemplo, en el Bronx Documentary Center, dedicado completamente al arte del fotoperiodismo, con exposiciones, eventos, proyecciones y clases. También puede entrar en The Bronx Museum of the Arts, una institución cultural especializada en arte contemporáneo y arte del Bronx.

En el Heritage Field, ubicado donde estaba el antiguo Yankee Stadium, podrás ver un espacio de 43.000 metros cuadrados donde cualquiera puede disfrutar jugando al béisbol. Muchos días, son las las escuelas secundarias locales las uqe ocmpiten; y la visita permite ver partes del antiguo estadio. Y si te has quedado con ganas de más, qué mejor que completar la visita con el Hush Hip Hop Tour, que muestra las raíces del hip hop en su propio lugar de origen.

Si tienes 'hambre de béisbol', la podrás saciar en la Yankee Tavern, un querido establecimiento del Bronx conocido por sus objetos de interés de los New York Yankees y un personal amable. Otra alernativa es el Feeding Tree, que ofrece auténtica comida caribeña en un lugar tranquilo y asequible. Sam’s Soul Food dispone de un menú que incluye costillas de cerdo ahumadas a la barbacoa, pollo jerk y marisco.

Cuando los Mets juegan sus partidos en el estadio Citi Field, ubicado en Flushing, en el distrito de Queens, las opciones para realizar actividades en la zona son muchas y variadas, tanto en clave deportiva como gastronómica. Así, muchos deciden fusionar Asia y América y se marchan antes del encuentro a The Shops at Queens Crossing, donde degustan desde deliciosos dim sum y té de burbujas hasta cocina asiática contemporánea. También en Tai Pan Bakery pueden probar golosinas chinas tanto dulces como saladas; y en Spicy & Tasty difrutan platos condimentados con picante de granos de pimienta de Sichuan.

Los Mets tienen su propio Hall of Fame, un museo con capacidad para 305 personas que recorre, en un espacio de más de 300 metros cuadrados, la historia del equipo, de sus jugadores emblemáticos, los trofeos que ha ganado desde sus comienzos... Cuenta con cuatro espacios interactivos en los que poder 'jugar' con las antiguas estrellas, diferentes vídeos y proyecciones, así como un sin fín de curiosidades.

Los Yankees, por su parte, tienen en el estadio la posibilidad de que sus fans disfruten del 'Hands on History', un programa que permite tocar el bate de Babe Ruth, la camiseta de Derek Jeter y todo tipo de objetos históricos. Incluso es posible hacer el tour por el museo histórico justo antes del partido, cuando las puertas del estadio están cerradas al público.

