Los rincones más emblemáticos para dar la bienvenida al nuevo año

Ciudades como Sidney, en Australia; Nueva York, en Estados Unidos; Venecia, en Italia; Londres, en Reino Unido; y Madrid, en España, celebran de forma diferente la llegada del nuevo año. Pero todas ellas tienen algo en común: un ambiente festivo y en el que se piden los mejores deseos.

Sidney (Australia)

Sídney es uno de los primeros lugares en recibir el nuevo año. En la ciudad australiana, el programa de actividades empieza por la tarde y en él se incluyen desde shows aéreos en los que avionetas hacen espeluznantes piruetas sobre el Sydney Harbour, hasta un espectáculo mediante el que la ciudad rinde homenaje a los aborígenes y otras culturas nativas del país. A las 21:00 se realiza una especie de previa del espectáculo pirotécnico de medianoche, el evento principal. Un impresionante espectáculo pirotécnico que ilumina toda la bahía durante varios minutos. Este atronador despliegue de pólvora no deja indiferente a nadie. El epicentro de toda la fiesta es el Harbour Bridge, el gran puente que está junto al edificio de la Ópera de Sydney, aunque los fuegos artificiales se lanzan además desde otros seis puntos repartidos a lo largo de toda la bahía. Hay más de sesenta miradores desde los que disfrutar del evento.

Nueva York (Estados Unidos)

El 31 de diciembre de 1904, el dueño del New York Times organizó una gran fiesta de Nochevieja en honor al nuevo edificio del periódico en la plaza. Desde entonces, la Nochevieja en Times Square se ha convertido en todo un fenómeno. La famosa bola, que se eleva a las 18:00 y a las 23:59 desciende durante 60 segundos desde el edificio One Times Square, es todo un símbolo. Si no puedes asistir a la ceremonia en persona, desde la web de Times Square puedes pedir virtualmente un deseo para el año nuevo. Ellos lo imprimen… ¡y tu deseo lloverá en forma de confetti sobre Times Square! Y si tienes la suerte de poder estar allí esa noche, has de tomar posiciones desde primera hora de la tarde. Los lugares con mejor visibilidad son Broadway (desde la calle 43 hasta la 50) y la 7ª Avenida (hasta la calle 59).

Madrid (España)

En España, la tradición de Nochevieja más extendida es la de las uvas de la suerte cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX. Son muchas las teorías sobre el nacimiento de esta tradición, pero la más extendida es la de dar salida a un excedente de uva, convirtiendo la ingesta exprés de las doce uvas de la suerte al compás de las campanadas de la madrileña Puerta del Sol en una tradición indispensable para cualquier español que quiera tener doce meses de suerte. Esa noche no pueden faltar prendas de ropa interior roja y la compañía de amigos y familiares.

London Eye de Londres (Reino Unido)

Las campanas del Big Ben marcan el cambio de año en la capital británica. Tras los doce sones mágicos empieza un espectacular castillo de fuegos artificiales que tiene como telón de fondo el río, la ya icónica London Eye y el histórico palacio de Westminster.

Venecia

La gastronomía es fundamental en la fiesta de San Silvestre en la que se brinda con prosecco, mientras se degustar un delicioso plato de lentejas. La multitud llena la Plaza de San Marcos a medianoche, muchos van disfrazados, esperando el tañer de las campanas de la Basílica. Un apunte: la costumbre de ponerse ropa interior roja en fin de año procede de Italia.

