7 restaurantes reales que conocimos en la Gran Pantalla

La capacidad del cine y la televisión para convertir en mito o en icono prácticamente cualquier cosa que sale en sus metrajes es increíble. Basta con echar un vistazo a las rutas que se han creado en diferentes ciudades del mundo en busca de decorados reales o la cantidad de restaurantes y cafeterías que han tematizado sus cartas y decoración. A estas hay que añadir los locales que ya existían y que el mundo del cine ha vuelto famosos, como los que te contamos que formaban ruta de series en Nueva York o el que servía los donuts más famosos de la Gran Pantalla.

Hoy seguimos nuestro particular sendero de cafés y menús de Hollywood paseando por otros 7 locales que no debe perderse ningún cinéfilo.

1. Café Lalo. Destaca por su diseño más propio de una capital europea que de Manhattan y está nada menos que en el Upper West Side. Es mundialmente famosa gracias a que allí rodaron Meg Ryan y Tom Hanks una escena de la película Tienes un e-mail. Su ventana con marco de madera es la que está al lado de las mesas más codiciadas del local. Recomiendan sus tartas. Web.

2. Kat’z Delicatessen. Aquí sirven café desde hace un siglo, pero ninguno como el que se tomaron Meg Ryan y Billy Cristal durante la mítica escena en la que ella le muestra cómo las mujeres fingen un orgasmo en la película Cuando Harry conoce a Sally. Incluso hay un cartel sobre la mesa donde ambos interpretaron la escena. Este diner es famoso por su sándwich de pastrami. Web.

3. Bistrot La Renaissance. Quentin Tarantino eligió este clásico bistró en el corazón de París para su película Bastardos sin gloria. El interior del local parece estar detenido en aquellas décadas de los años 30 y 40, con una decoración en madera y mármol muy bonita, perfecta para crear la atmósfera que necesitaba el filme. Web.

4. Café Les Deux Moulins. Este rincón de Montmartre no es uno más. Y no lo es porque aquí se rodó parte de la famosa película Amélie, para muchos de las más románticas de la historia. Sus precios subieron bastante desde el rodaje, pero aun así hay muchos que no se pueden aguantar las ganas de entrar y tomarse algo.

5. Monk’s Café. El verdadero nombre de este local es Tom’s Restaurant y se encuentra en Nueva York. Solo te sonará su fachada, ya que fue usada durante la grabación de los episodios de la serie Seinfeld. Las escenas en el interior eran realizadas en California, en estudios normales. Pese a las remodelaciones que ha sufrido el local, el letrero se mantiene. Web.

6. Le Bar de la Marine. Una de las escenas míticas de Love Actually es cuando Collin Firth declara su amor a Lucia Moniz. Esto tiene lugar en un restaurante real de Marsella, uno portugués en el que la comida tradicional tiene mucha fama y donde es posible tapear o tomar unos vinos.

7. The Grill on the Alley. Es uno de los restaurantes más afamados de Beverly Hills, así que no es de extrañar que aparezca en filmes como The Holiday. Fue inaugurado en 1984 y desde entonces trata de ser un homenaje a los grills clásicos de Norteamérica. Es muy frecuentado por actores en el día a día. Web.