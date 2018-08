Los restaurantes con la mejor decoración del mundo

Solo tenemos que darnos una vuelta por el centro de Madrid o Barcelona para darnos cuenta de la importancia que la decoración, la imagen de marca, los logotipos... tienen a la hora de marcar tendencia y generar éxito en cualquier tipo de tienda. Algo que también vale para los restaurantes, que ya no se pueden conformar solo con un menú perfecto, sino que también tienen que enamorar a la clientela con espacios únicos y hermosos, que cuiden el mobiliario, la presentación de las cartas, los cubiertos, el uniforme de los empleados... Tal es el interés que incluso existen desde hace unos años unos premios que celebran precisamente eso: la belleza de un buen interiorismo de restaurantes y bares. Repasamos algunos que destacan por su hermosura por todo el mundo.

1. Les Haras. Estrasburgo (Francia). Fue el restaurante ganador hace un par de años de los Restaurant Design Awards y está en la Petit France, o lo que es lo mismo, el barrio más pintoresco de Estrasburgo. Se ubica en unas antiguas caballerizas del siglo XVIII y mantiene el tejado original. En su decoración destaca una inmensa escalera de madera que une sus dos plantas, hecha con listones curvos. Asientos con forma de sillas de montar le dan un toque histórico. les-haras-brasserie.com

2. Night Flight. Sofía (Bulgaria). A medio camino entre restaurante y club nocturno con música en vivo, su decoración fue creada por el Studio MODE inspirándose en el nombre del local, de ahí que realmente sea como un viaje sideral por el espacio. Cuenta con diferentes plataformas en las que se encuentran las mesas, la barra y las paredes tienen un efecto de altura infinita y abovedada al mismo tiempo. Es impresionante. nightflight.bg

3. El Farallón. Cabo San Lucas (México). No hace falta complicarse mucho con la decoración cuando se cuenta con un frontal frente al Pacífico nada menos que en la costa del Cabo San Lucas, pero si se sabe maximizar esta belleza con un mobiliario adecuado y tradicional en madera, guiños a la artesanía, muchos faroles y velas, así como miles de puntos de luz, lo que se consigue es épico. Está en el hotel The Resort at Pedregal. theresortatpedregal.com

4. The Grotto. Krabi (Tailandia). Los amantes del minimalismo y la naturaleza tienen en este hermoso restaurante su candidato favorito. Siguiendo el juego al espacio, que no es otro que una gruta, basta media docena de mesas sobre la arena de la playa de la paradisíaca Krabi, unas sillas de madera oscura en contraste y una mantelería que se confunde con la propia arena y las paredes. El resto, lo pone el paisaje. rayavadee.com

5. Ametsa. Londres (Reino Unido). Este restaurante en Belgravia, la zona más lujosa de Londres, tiene detrás de su organización a Juan Mari y Elena Arzak, y su propio nombre está en euskera, pues significa ‘sueño’ en ese idioma. Con estrella Michelin, en su decoración destacan los tubos de ensayo que cuelgan del techo, cada uno con diferentes especias y que juntas dan un color amaderado. Tiende al minimalismo en el resto de sus áreas. comohotels.com