7 restaurantes para amantes de los cómics

Comer a lado de nuestros superhéroes de cómic preferidos, o junto a los personajes de los videojuegos más famosos del mundo, no tiene por qué ser una utopía. Basta con acercarse a algunos de los restaurantes y cafeterías que hay por todo el planeta customizados para convertirse en auténticos paraísos de los que no pueden parar de leer comics y jugar con la consola. Hemos seleccionado siete de los más interesantes, en donde se puede tomar comida que recrea los símbolos de los personajes o jugar una partida, ¡o todo a la vez! Gamers del mundo, este es su ambiente.

1. DC Comics Super Hero Cafe. Singapur. Si eres un fanático de los personajes de DC Comics, aquí está tu paraíso. Frente a la bahía de Singapur, en un lugar hermoso por las vistas, encontramos una cafetería en la que el techo está lleno de dibujos de diferentes personajes míticos, pero no solo el techo, sino también la vajilla, las paredes e incluso el menú. Superman, Linterna Verde, Flash o Batman son algunos cuyos símbolos se aprecia en los menús, los vasos e incluso en el chocolate en polvo que espolvorean sobre la espuma del café. Un dulce tipo de batseñal.

2. Hungry Heroes. Singapur. No nos vamos aun de Singapur, porque ya que hemos viajado hasta este rincón del sur de Asia, toca hacer una segunda visita. En este caso, al Hungry Heroes, donde encontramos figuras de tamaño real de cómo imaginaron los personajes de cómic sus creadores, además de bustos, lámparas hechas con figuras de acción y, por supuesto, comida como hamburguesas, costillas y cortes de carne en el menú. No faltan tampoco sofás customizados, paredes con personajes comiendo los platos del restaurante ni todo tipo de objetos de colección.

3. Medieval Times Dinner and Tournament. Estados Unidos. Los que disfrutan jugando en la consola con las aventuras de los caballeros medievales tienen aquí un auténtico paraíso, ya que se trata de un restaurante en el que, mientras comes, estás presenciando un torneo o una justa entre caballeros, espada en ristre. Se trata de una cadena que está presente en diferentes ciudades por todo el país, y en todas se sale bastante lleno, ya que sirven bastante comida. El local está inspirado en un castillo del siglo XI, con platos parecidos a los que se servían entonces.

4. EXP Restaurant + Bar. Vancouver (Canadá). Este restaurante está dedicado a los amantes de los juegos de carácter social, sobre todo los de lucha. Hay una pantalla gigante donde se proyectan juegos todo el día, aunque el punto fuerte son sus campeonatos en vivo con los clientes, que tienen que retarse a partidas de Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat y demás mientras están de cena o de almuerzo con sus amigos. Por cierto, que el menú está customizado para la ocasión, con hamburguesas como la Trifuerza o los Magnitude’s Pop Poppers (jalapeños muy picantes).

5. Demacia. Chongqing (China). La inspiración de este restaurante en China es nada menos que el juego de rol League of Legends. Todo está tematizado en torno a sus personajes e historias, desde el menú a las bebidas, que se sirven como si fueran pociones. El propio personal del restaurante trabaja vestido como personajes del juego. Se abrió en 2013 con polémica, ya que no cuenta con los permisos ni licencias de los creadores de League of Legends, pero a los fans chinos no parece hacerles molestado mucho esta apropiación de los derechos... Por cierto, las pócimas se sirven en frascos como en el juego.

6. Comicx. Ciudad de México (México). Quizás es porque está en México, pero es el restaurante de cómic con las mejores alitas de pollo. Claro que la clientela no va solo por ellas, sino porque se disfruta de una decoración completamente rendida al mundo del cómic. Todo tipo de elementos alusivos a superhéroes se mezclan con objetos especiales de algunas películas del género (como ocurre con la música en los Hard Rock). Ellos dicen que es allí "donde comen los superhéroes", aunque no sabemos si la dieta de paninis, pizzas y alitas es la preferida por ellos.

7. Comic Planet. Córdoba (España). En nuestro país también hay restaurantes que rinden homenaje al mundo de los superhéroes. En el caso de Córdoba, es el Comic Planet, cuya carta cuenta con diferentes opciones de costillares asados, pollo a la parrilla, platos picantes... Es la decoración la que se basa en el mundo DC, con un mobiliario que toma los colores de los personajes, así como recuerdos a los dinner americanos clásicos. Llama la atención la cabina de teléfonos antigua en medio del local (con los logotipos de Telefónica).