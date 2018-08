10 reglas que no te esperas y debes cumplir si conduces por el mundo

Las normas de tráfico son bastante diferentes entre un país y otro. Es por ello que hay que informarse bien de las más peculiares para evitar problemas, si vamos a conducir un vehículo lejos de nuestras fronteras.

1. Si conduces por Emiratos Árabes Unidos... Los camellos son los animales más importantes, todo un símbolo del país del golfo Pérsico. Independientemente de dónde estén o la dirección por la que vengan, gozan de un trato privilegiado y tienen derecho de paso en la vía pública.

2. Si conduces por Islandia... recuerda que en la isla ártica la naturaleza es más salvaje que en muchos otros lugares. Antes de conducir, debes cerciorarse de que el vehículo, además de todoterreno, debe tener al día una póliza contra posibles daños causados por ceniza volcánica o vientos.

3. Si conduces por Nepal... Más te vale no asustarte si, de repente, te para la policía y trata de olerte. En el país asiático está permitido que un agente haga lo que se llama 'prueba de olfateo' para determinar el grado de alcohol de los conductores.

4. Si conduces por Italia... y, además, llevas mascota, recuerda que está completamente prohibido llevarlo sin el cinturón de seguridad. En Internet se pueden adquirir modelos especiales para perros y gatos.

5. Si conduces por Japón... y está lloviendo, además de ser prudente, estate atento a los charcos de agua. Los conductores están obligados a reducir la velocidad, ya que si salpican, serán multados con más de 60 €.

6. Si conduces por Alemania... ten siempre presente el indicador de la gasolina. Quedarte sin combustible en pleno trayecto no solo va a ser una situación bastante engorrosa, sino que además es posible que te multen por ello, ya que no está permitido.

7. Si conduces por Suecia... da igual que sea de día o de noche, invierno o verano. Siempre tendrás que conducir con las luces del coche encendidas, ya que la norma impide que estas se apaguen en algún momento.

8. Si conduces por Japón... obviamente, como en el resto del planeta, no deberías ponerte al volante si has bebido alcohol. Pero esta norma no solo afecta al piloto. Los acompañantes también serán multados por permitirse viajar con alguien bebido y no velar por su seguridad. Ocurre lo mismo en Macedonia.

9. Si conduces por Estados Unidos... habrá algunos semáforos en rojo que te puedas saltar. Allí está permitido siempre y cuando sea para realizar un giro a la derecha y la calle esté completamente despejada tanto de peatones como de vehículos.

10. Si conduces por Bulgaria... o más bien te acercas a su frontera, que no te extrañe que te hagan lavar el coche. Allí está prohibido entrar en el país con el automóvil sucio, por lo que tocará hacer una parada técnica en algún punto y darle un buen manguerazo al vehículo.